Orędzie Witek w obronie Jana Pawła II. Mówiła o "spadkobiercach komunistów"

W czwartek o godz. 20.00 marszałkini Sejmu wygłosiła orędzie. Elżbieta Witek, jak można było się spodziewać, odniosła się do kwestii reportażu TVN24. Chodzi o materiał dotyczący Jana Pawła II i ukrywania przez Kościół katolicki pedofilii. Po tej wystąpieniu TVP wyemitowało...homilię Jana Pawła II z jego pierwszej pielgrzymki do Polski.

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek wygłosiła orędzie w obronie Jana Pawła II. Fot. TVP

Przypomnijmy: Sejm podjął w czwartek uchwałę w sprawie obrony dobrego imienia Jana Pawła II. Zaproponowali ją politycy rządzącej Zjednoczonej Prawicy po wspomnianym reportażu TVN24. Za głosowało 271 posłów, przeciw było 43, a od głosu wstrzymało się czterech. W głosowaniu nie brali udziału posłowie Koalicji Obywatelskiej, z wyjątkiem Joanny Fabisiak.

Witek wygłosiła orędzie w obronie Jana Pawła II

Głos w sprawie reportażu w czwartek zabrała marszałkini Sejmu Elżbieta Witek. – Św. Jan Paweł II był dla Polaków światłem wolności. Jego słowa "nie lękajcie się" pozwoliły, by zstąpił Duch Święty i odnowił oblicze tej ziemi, naszej ziemi, Polski. Zdjął kajdany kłamstwa, zła i zniewolenia. Odnowił ducha i dał siłę do walki. (...) To nasza wiara i wartości dały nam siłę, by mimo przeciwieństw losu, złych idei wytrwać we własnym państwie, we własnym narodzie, na własnej ziemi – zaczęła swojej wystąpienie Witek.

W dalszej części podkreślała ona, że "dzisiejszy świat, próbuje podważać nasze fundamenty, wystawia je na próbę". – Odwraca pojęcia i buduje fałszywych bożków. Czerpie ze złych kart historii. Jednak bardzo mylą się Ci, którzy uważają, że damy się zmanipulować. Jan Paweł II jest dla nas, dla Polaków tym, co nas jednoczy i spaja. Jest tym zasadniczym ogniwem – światłem wolności. Kto próbuje ten płomień zgasić, spotka się z jasnym i twardym "nie" – przekonywała.

I dodała: "Dziś, na podstawie spreparowanych komunistycznych donosów chce się nam jeden z tych symboli zabrać, wierząc, że to nas podzieli".

Witek w nawiązaniu do reportażu TVN24 mówiła o spadkobiercach komunistów

– Służba Bezpieczeństwa próbowała zniszczyć Karola Wojtyłę, KGB próbowało go zabić. Nie udało się wtedy i nie uda się dziś. Jedna z zagranicznych stacji telewizyjnych działających w Polsce opublikowała materiał przypominający najgorsze lata komunistycznej propagandy wymierzonej w podstawy naszej kulturowej tożsamości – uważa Witek.

Na sam koniec podkreśliła po raz kolejny: "Jan Paweł II to nasza tożsamość, fundament i spoiwo. Komuniści to doskonale wiedzieli, dlatego tak go niszczyli za życia. Dziś ich spadkobiercy robią to po jego śmierci. To wstyd stać z nimi po jednej stronie". Wspomniała też o przyjętej przez Sejm uchwale. – Bardzo dziękuję tym parlamentarzystom, którzy za nią głosowali. Stanęli w ten sposób po stronie dobra – zauważyła.

Po tej wystąpieniu TVP wyemitowało homilię Jana Pawła II z jego pierwszej pielgrzymki do Polski.

Dziennikarz TVN24 pokazał, jak Jan Paweł II tuszował pedofilię

W ten poniedziałek w TVN24 został wyemitowany reportaż "Franciszkańska 3" z cyklu "Bielmo" Marcina Gutowskiego, dotyczący tuszowania pedofilii w polskim Kościele katolickim przez Karola Wojtyłę w okresie, w którym pełnił funkcję kardynała krakowskiego.

Autor reportażu rozmawiał z ofiarami podlegających mu księży pedofilów, ich bliskimi, świadkami i tymi, którzy mieli osobiście informować kardynała Wojtyłę o przestępstwach podlegających mu księży. Dotarł też do oficjalnych kościelnych dokumentów potwierdzających działania i zaniechania przyszłego papieża. Po emisji materiału politycy Prawa i Sprawiedliwości zaczęli bronić Jana Pawła II, w tym premier Mateusz Morawiecki.