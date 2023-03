W TVP nie mogli się powtrzymać. Te słowa o TVN naprawdę padły w "Wiadomościach"

Telewizja Polska zaatakowała TVN24 za reportaż, z którego wynika, że Karol Wojtyła tuszował pedofilię wśród księży. Widzowie głównego wydania "Wiadomości" usłyszeli między innymi, że stacja została "założona przez konfidentów SB".

"Wiadomości" TVP o stacji TVN: Założona przez konfidentów SB Fot. Zrzut ekranu / wiadomosci.tvp.pl

– "Będziemy walczyć o odebranie Janowi Pawłowi II patronatu nad ulicami, szkołami", zapowiada Lewica. To efekt oszczerczych publikacji lewicowych mediów, atakujących papieża Polaka. Głos w obronie św. Jana Pawła II zabrał Sejm – mówiła Danuta Holecka, zapowiadając pierwszy materiał głównego wydania czwartkowych "Wiadomości".

"Wiadomości" TVP o TVN: Założona przez konfidentów SB

Jego autor powiedział na początku, że "owacjami przyjęli posłowie (PiS – red.) uchwałę Sejmu w sprawie obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II". Następnie zacytowano fragment wystąpienia marszałek Elżbiety Witek, która odczytała treść uchwały.

W dalszej części Krzysztof Nowina-Konopka mówi: "Założona przez konfidentów SB stacja TVN24 lansuje tezę o tym, że Karol Wojtyła rzekomo tuszował pedofilię w Kościele". "Zamiast prawdy stronniczy, wyrwany z historycznego kontekstu przekaz zbudowany na bezkrytycznie interpretowanych esbeckich materiałach" – usłyszeli widzowie.

Głos zabrał także, a raczej poparł tezę autora materiału, ks. prof. Paweł Bortkiewicz z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Poznaniu. – Tutaj nie ma żadnych realnych dowodów. Jest ignorancja w zakresie procedur prawnych, prawa kanonicznego, jest ignorancja samych materiałów dowodowych. Są przemilczane pewne fakty – powiedział duchowny.

"Żadnych dowodów, bo takimi nie są materiały, którymi TVN popiera swoje tezy" – słyszymy. Prof. Roman Słowiński dodaje z kolei w materiale, że "powinniśmy reagować zdecydowanie".

Co ciekawe, prof. Słowińskiego nie znaleźliśmy wśród pracowników poznańskiego uniwersytetu. Naukowiec o takim nazwisku figuruje natomiast w... Instytucie Informatyki Politechniki Poznańskiej.

Nowina-Konopka przypomniał też, że "TVN należy do amerykańskiego koncernu Discovery, dlatego do MSZ zaproszony został ambasador USA (pierwotnie resort informował, że Mark Brzezinski został "wezwany" – red.).

Przypomnijmy, że w komunikacie stwierdzono, iż "potencjalne skutki tych działań są tożsame z celami wojny hybrydowej mającej na celu doprowadzenie do podziałów i napięć w polskim społeczeństwie".

Mocne oświadczenie TVN

Jak już informowaliśmy w naTemat, w czwartek również widzowie "Faktów" TVN mogli być zaskoczeni jednym momentem programu. Grzegorz Kajdanowicz odczytał oświadczenie stacji ws. głośnego od początku tygodnia dokumentu "Franciszkańska 3" o Janie Pawle II.

– Reportaż "Franciszkańska 3" jest efektem wielomiesięcznej pracy, opartej na wieloźródłowych dokumentach, relacjach świadków i – co najważniejsze – dający głos samym ofiarom – powiedział Kajdanowicz.

Jak dodał, materiał "przeszedł kilkuetapową weryfikację i został przygotowany zgodnie z najwyższymi standardami dziennikarskimi".

– Rolą wolnych i rzetelnych mediów jest przekazywanie faktów, nawet jeśli są bolesne, trudne do przyjęcia. Każdy z państwa może reportaż samodzielnie ocenić, jest on dostępny w TVN24 GO – zaznaczył dziennikarz.