K s. Tadeusz Isakowicz-Zaleski odniósł się do dokumentu telewizji TVN. Z relacji wynika, że nie ma on wątpliwości, co do prawdziwości przedstawionych informacji, szczególnie dotyczącej relacji ofiar. Skomentował on także stosunek Karola Wojtyły do przestępstw pedofilskich popełnianych przez duchownych.





Ks. Isakowicz-Zaleski o dokumencie TVN: "Wojtyła nie podjął niestety jakichkolwiek działań"

Dorota Kuźnik

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski odniósł się do dokumentu telewizji TVN. Z relacji wynika, że nie ma on wątpliwości, co do prawdziwości przedstawionych informacji, szczególnie dotyczącej relacji ofiar. Skomentował on także stosunek Karola Wojtyły do przestępstw pedofilskich popełnianych przez duchownych.