Syn Macieja Orłosia spełnił swoje marzenie o byciu aktorem. Zadebiutował w "Ukrytej prawdzie"

Antoni Orłoś jest synem znanego dziennikarza i prezentera, który częściowo poszedł w ślady ojca. Jest m.in. youtuberem, a teraz został aktorem. Ma już za sobą pełnoprawny debiut w serialu. Wystąpił w paradokumencie TVN "Ukryta prawda". Podziękował za to Bogu, rodzicom i... Hubertowi Urbańskiemu.

Syn Macieja Orłosia, Antoni Orłoś, zadebiutował w serialu "Ukryta prawda". Fot. www.instagram.com/orlosantos

Maciej Orłoś przez 25 był związany z TVP, gdzie prowadził m.in. "Teleexpress". Po odejściu ze stacji pracował w telewizji WP, Radiu Zet i Radiu Nowy Świat. Obecnie stawia przede wszystkim na YouTube.

Jednym z jego synów jest 33-letni Antoni Orłoś, który jest muzykiem, youtube'em, ale od zawsze chciał być też aktorem.

W końcu to mu się udało - wystąpił w serialu "Ukryta prawda". To zresztą jego nie pierwsza rola.

Antoni Orłoś gra w zespole rockowym The Saturday Tea (niedawno nawiązali współpracę z wytwórnią Peleton Records), ale od dziecka marzył, by zostać aktorem. Może to za sprawą jego debiutu jako niemowlak - w 1991 roku pojawił się w filmie "Tak tak". Zagrał Hipcia, syna Zuzi i Marka. Oprócz tego prowadzi kanał na YouTube, na którym komentuje bieżące sprawy społeczno-polityczne i ma całkiem spore grono odbiorców (25 tys. subskrybentów).

Antoni Orłoś wystąpił w "Ukrytej prawdziwe". "Aktorstwo było moim marzeniem już w dzieciństwie"

Teraz wystąpił w popularnym paradokumencie "Ukryta Prawda". Mogliśmy go zobaczyć w piątkowym odcinku na antenie TVN. Maciej Orłoś na swoim InstaStory nie krył dumy z występu syna: "Brawa!" – napisał. Antoni również opublikował spory komentarz dotyczący tego wydarzenia. Warto jednak zauważyć, że to tak naprawdę... cytat Artura Barcisia.

Aktorstwo było moim marzeniem już w dzieciństwie. Marzeniem, które nie miało się spełnić, ponieważ byłem dzieckiem niewydarzonym, a aktor miał być wysoki i przystojny. Ale to marzenie spełniło się, a ja od lat spełniam się w tym zawodzie. I z tego powodu jestem bardzo szczęśliwy.

Nie wiadomo, ile w tym wszystkim jest ironii, a ile autentycznej radości z roli w paradokumencie (stawiałbym na to pierwsze). Nie zmienia to jednak faktu, że Antoni Orłoś po raz pierwszy wystąpił w serialu, a jego znajomi serdecznie mu kibicują. Możliwe więc, że zobaczymy go jeszcze w tej czy innej produkcji.

Co robi Maciej Orłoś? Po karierze w telewizji i radiu przeszedł na YouTube

Z końcem sierpnia 2016 roku Maciej Orłoś opuścił szeregi TVP i poprowadził ostatnie w swojej karierze wydanie "Teleexpressu". Robił to od 1991 roku. "Niektórzy myślą, że mi podziękowano, ale nie - to ja podziękowałem. Nie chciałem firmować twarzą telewizji, która manipuluje widzami, łamie zasady etyki dziennikarskiej, a (niektórym) dziennikarzom kręgosłupy" – napisał po latach.

Od 2016 do 2018 był związany z telewizją WP, w latach 2019–2020 z Radiem Zet, a w latach 2020–2022 z Radiem Nowy Świat. Jest też influencerem, a także prowadzi eventy oraz szkolenia z wystąpień publicznych. Występował też w teatrze, a także w wielu filmach i serialach. W zeszłym roku postanowił poświęcić się swojemu autorskiemu kanałowi na YouTube, gdzie śledzi go 217 tys. osób. Podobnie jak syn - komentuje tam różne wydarzenia z Polski i ze świata. Nieraz krytykował obecną władzę. Niedawno ostro skrytykował wydanie "Wiadomości", w którym pojawiło się króciutkie podsumowanie finału WOŚP.