Zaskakujący sondaż. Prezes PiS nie będzie zadowolony, ale jest jeszcze jeden "przegrany"

W nowym sondażu pracowni Estymator dla portalu DoRzeczy.pl najwięcej głosów poparcia zdobyło Prawo i Sprawiedliwość. Jest to niewielki spadek w porównaniu z poprzednim badaniem. Ugrupowanie nie ma też co liczyć na samodzielne rządy. A co z wynikami opozycji?

Sondaż Estymator dla DoRzeczy.pl. Ile mandatów może uzyskać opozycja? Fot. Jacek Dominski/REPORTER

Według marcowego sondażu Estymator do Sejmu dostałoby się sześć ugrupowań

Opozycja (Polska 2050, PSL, KO oraz Lewica) mogłaby liczyć na 224 mandaty w Sejmie

PiS wprowadziłby z kolei do Sejmu 208 swoich posłów

Słaby wynik odnotowała partia Szymona Hołowni, Polska 2050, która w sondażu zamyka stawkę i ma gorsze poparcie niż np. Konfederacja

Szanse PiS na samodzielne rządy

Z sondażu pracowni Estymator dla portalu DoRzeczy.pl wynika, że Zjednoczona Prawica, w skład której wchodzą: Prawo i Sprawiedliwość, Solidarna Polska oraz Partia Republikańska, cieszy się największym poparciem. Koalicja rządząca zdobyła 36,9 proc. głosów poparcia. To mniej o 0,6 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego badania portalu z połowy lutego. Za Zjednoczoną Prawicą znalazła się Koalicja Obywatelska. Głos na tę formację oddałoby według badania 28,6 proc. ankietowanych. Jest to spadek o 1,3 pkt proc. Kolejne miejsce należy do Lewicy, na którą chciałoby zagłosować 9,2 proc. Polaków, czyli o 0,1 pkt proc. więcej niż w ostatnim sondażu tej pracowni. Do Sejmu weszłyby jeszcze trzy ugrupowania – Konfederacja Wolność i Niepodległość (Nowa Nadzieja, Ruch Narodowy, Korona Polska) z wynikiem 8 proc. (+ 1,2 p.p.), Polskie Stronnictwo Ludowe/Koalicja Polska z poparciem 7,7 proc. (+ 1,1 p.p.) oraz Polska 2050. Ugrupowanie Szymona Hołowni otrzymało zaledwie 7,1 proc. wskazań (- 0,8 p.p.). Natomiast progu wyborczego nie przekroczyły AgroUnia i Porozumienie (0,9 proc.), i ugrupowanie Kukiz'15 (1,3 proc.). Prognozowana frekwencja wyniosłaby 57 proc.

Ile mandatów może uzyskać opozycja?

Znacznie ważniejszą kwestią pozostaje, jak powyższe wyniki przekładają się na mandaty poselskie. Zjednoczona Prawica mogłoby liczyć na 206 mandatów (to mniej o 29 niż w wyborach parlamentarnych w 2019 roku), co oznacza, że ugrupowanie nie mogłoby rządzić samodzielnie.

Koalicja Obywatelska uzyskałaby 140 mandatów – o 6 więcej niż w wyborach parlamentarnych 2019.

Co więcej, z drugiego badania Estymatora wynika, że Zjednoczona Prawica zdobyłaby 208 mandatów, wspólna lista Polski 2050 i PSL mogłaby zdobyć łącznie 14,7 proc. poparcia, co dałoby 67 mandatów. Lewica mogłaby wprowadzić 28 swoich posłów, Koalicja Obywatelska 129, a Konfederacja 27. Opozycji przypadłoby zatem 224 mandaty.

Jak informowaliśmy w naTemat.pl również ostatni sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski wskazywał na to, że PiS nie będzie mógł rządzić samodzielnie. Obozowi rządzącemu, który zdobył w badaniu 35 proc. głosów, nie pomógłby nawet sojusz z Konfederacją, wtedy ewentualna koalicja miałaby 225 mandatów, czyli nadal o 6 za mało do większości sejmowej. Powody do radości może mieć opozycja (KO, Lewica, Polska 2050, PSL-KP), która uzyskałaby w sumie 234 mandaty, co pozwoliłoby na zdobycie niewielkiej większości w Sejmie.

Badanie przeprowadzono w dniach 8-9 marca 2023 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1025 dorosłych osób metodą CATI.