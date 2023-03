Kubacki zrobił sobie urodzinowy prezent. Świetny skok Polaka prosto na podium!

Choć po pierwszej serii wydawało się, że obędzie się bez polskiego podium, ostatecznie Polak wskoczył do trójki konkursu skoczków w Oslo. Trzecie miejsce zajął Dawid Kubacki, który akurat 12 marca obchodził swoje 33 urodziny. Zwycięstwo padło łupem Austriaka Stefana Krafta, drugą lokatę zajął Słoweniec Anże Laniszek.

Dawid Kubacki zajął trzecie miejsce w klasyfikacji niedzielnego konkursu w Oslo. Polak oddał kapitalny skok w serii finałowej. Fot. JURE MAKOVEC/AFP/East News

Dawid Kubacki jest wiceliderem klasyfikacji Pucharu Świata

Za skoczkami drugi konkurs oraz dwa prologi cyklu Raw Air

W poniedziałek (tj. 13 marca) odbędzie się prolog w Lillehammer

Inauguracja norweskiego cyku Raw Air nie była udana dla Biało-Czerwonych. Kadra trenera Thomasa Thurnbichlera zaliczyła bowiem... najgorszy występ zespoły w sezonie 2022/23.

– Dzisiaj zdecydowanie wzięły górę moje błędy. Warunki? Nie wiem, trudno mi powiedzieć. Ja uważam, że nie trafiłem źle. Ale jednak sporo było tych błędów własnych. Dużo niestabilności na rozbiegu, przez to bardzo cierpiał kierunek odbicia. Te skoki są dobre, ale to nie jest to, co było jeszcze tydzień temu w Planicy. Tutaj potrzeba jednak czegoś więcej – analizował przed kamerami Eurosportu rozczarowany Kamil Stoch.

Powodów do zadowolenia nie miał też Dawid Kubacki, który zamiast zbliżyć się do lidera Pucharu Świata, czyli Halvora Egnera Graneruda, to powiększył swoją stratę do Norwega.

Rewelacyjny skok Kubackiego!

Niedzielny prolog również nie przyniósł wielu pozytywnych wieści dla kibiców Biało-Czerwonych. Najlepszy z Polaków Stoch zajął piąte miejsce. Warto przypomnieć, że w cyklu Raw Air kwalifikacje, nazwane prologiem, również wliczają się do generalnej klasyfikacji.

Najlepszy w niedzielne przedpołudnie był za to Granerud. Kubacki zajął dziesiąte miejsce.

Mało optymistycznie było także na półmetku konkursu. Ponownie formą błysnął Granerud, choć najlepszy wydawał się lider tabeli Raw Air, Austriak Stefan Kraft. Kubacki musiał atakować z siódmego miejsca. Obchodzący 12 marca swoje 33 urodziny skoczek pokazał jednak, jak świetny zalicza sezon, odrabiając straty w serii finałowej.

Skok na odległość 130 metrów pozwolił Kubackiemu wskoczyć przed Graneruda i tuż za plecy wspomnianego Krafta oraz Słoweńca Anże Laniszka.

Co istotne, Polak odrobił trochę dystansu do Graneruda w klasyfikacji PŚ. Obecnie strata Kubackiego wynosi 290 punktów. Do zakończenia sezonu pozostało jeszcze siedem konkursów indywidualnych, więc cały czas jest szansa na wygraną w klasyfikacji generalnej PŚ.

Na piątej pozycji jest za to Piotr Żyła. Trzeba jednak przyznać, że po złotych MŚ w Planicy "Wiewiór" nie może wrócić na właściwie tory. Problemy zdrowotne (infekcja) sprawiają, że Polak mocno rozczarowuje.

Żal o skok numer w niedzielę dwa może mieć do siebie za to Stoch. Po pierwszej serii Polak był na 10 miejscu. W drugiej próbie skończyło się jednak tylko na... 119,5 metrach. Stoch spadł na 19 miejsce, nawet za plecy Pawła Wąska (17). Wspomniany Żyła był 24.

Raw Air 2023 – terminarz

Poniedziałek, 13 marca (Lillehammer)

18:30 – Oficjalny trening

20:30 – Prolog (kwalifikacje)

Wtorek, 14 marca (Lillehammer)

15:10 – Seria próbna

16:10 – Pierwsza seria konkursowa

Środa, 15 marca (Lillehammer)

18:15 – Seria próbna

19:15 – Prolog (kwalifikacje)

Czwartek, 16 marca (Lillehammer)

15:30 – Seria próbna

16:30 – Pierwsza seria konkursowa

Piątek, 17 marca (Vikersund)

14:45 – Oficjalny trening

17:00 – Prolog (kwalifikacje)

Sobota, 18 marca (Vikersund)

15:30 – Seria próbna

16:30 – Pierwsza seria konkursowa

Niedziela, 19 marca (Vikersund)

14:30 – Prolog (kwalifikacje)

16:00 – Pierwsza seria konkursowa

Kwalifikacje oraz konkursy będą pokazywane na żywo na antenach Eurosportu, TVN oraz Playera. Podobnie jak wszystkie inne zawody z cyklu trwającego Pucharu Świata.