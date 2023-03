Gwiazdy pojawiły się na gali Oscarów 2023 z niebieskimi wstążkami. Co oznaczały?

Weronika Tomaszewska

P odczas tegorocznej gali rozdania Oscarów niektóre gwiazdy pojawiły się z przyczepionymi do stroju niebieskimi wstążkami. Artyści i reżyserzy mieli je nie bez powodu. Co one oznaczały?