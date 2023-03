W alka była zacięta do samego końca, a fani Brendana Frasera, Austina Butlera i Colina Farrella, czyli trzech faworytów mogą skoczyć sobie do gardeł. Oscar powędrował bowiem do tego pierwszego, gwiazdy filmu "Wieloryb". Jego przemowa jednak wzruszyła wszystkich, a aktor nie krył łez.





Ciężko było się nie popłakać razem z nim. Brendan Fraser odebrał Oscara kompletnie rozklejony

Ola Gersz

Walka była zacięta do samego końca, a fani Brendana Frasera, Austina Butlera i Colina Farrella, czyli trzech faworytów mogą skoczyć sobie do gardeł. Oscar powędrował bowiem do tego pierwszego, gwiazdy filmu "Wieloryb". Jego przemowa jednak wzruszyła wszystkich, a aktor nie krył łez.