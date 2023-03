Grantowi dostało się za ten wywiad na Oscarach. Internauci oskarżają go o bycie bufonem

Tuż przed 95. ceremonią rozdania Oscarów Hugh Grant udzielił niezręcznego wywiadu na czerwonym (a raczej szampańskim) dywanie. Jedni zarzucają mu, że potraktował z wyższością modelkę, która zadawała mu pytania, a drudzy tłumaczą, iż tak wygląda brytyjskie poczucie humoru.

Hugh Grant skrytykowany za wywiad z Ashley Graham. Widzowie twierdzą, że niepotrzebnie był dla niej niemiły. Fot. Youtube / ABC

Wywiad Hugh Granta z modelką Ashley Graham, który został przeprowadzony przed 95. ceremonią rozdania Oscarów, podzielił internautów.

Część widzów amerykańskiego święta kina uważa, że gwiazdor "Notting Hill" był wyjątkowo nieuprzejmy dla dziennikarki stacji ABC.

Inni tłumaczą, że na tym właśnie polega brytyjskie poczucie humoru.

Wywiad Hugh Granta na Oscarach 2023

Za nami tegoroczna gala wręczenia Oscarów, na której triumfował film "Wszystko wszędzie naraz" w reżyserii Dana Kwana i Daniela Scheinerta oraz adaptacja niemieckiej powieści wojennej "Na Zachodzie bez zmian" od Netfliksa.

Jednym z prezenterów podczas oscarowego wieczoru był Hugh Grant, brytyjska legenda kina romantycznego (m.in. "Notting Hill" i "Cztery wesela i pogrzeb"). Zanim aktor opowiedział na scenie Dolby Theatre niewybredny żart o tym, że na starość jego twarz przypomina "mosznę", najpierw udzielił głośnego wywiadu modelce plus size Ashley Graham, która na szampańskim dywanie rozmawiała z gwiazdami dla stacji telewizyjnej ABC.

Graham rozpoczęła krótki wywiad z Grantem od nazwania go "aktorem weteranem", po czym zapytała się go, co najbardziej podoba mu się w Oscarach. – To fascynujące... cała ludzkość tu jest, to znaczy targowisko próżności (red. po angielsku vanity fair) – stwierdził.

Internauci uważają, że modelka nie do końca zrozumiała żartu Granta i pomyliła określenie "płytkiej socjety" z oscarowym after party organizowanym przez czasopismo "Vanity Fair".

Następnie Grant na pytanie o to, czy jest w tym roku podekscytowany jakimś filmem, odpowiedział krótko i przecząco. Graham próbowała później wydobyć z Brytyjczyka jakikolwiek entuzjazm, ale na darmo. Zapytała się o to, czy bawił się świetnie na planie filmu "Glass Onion".

Użytkownicy Twittera wytknęli jej, że nie zrobiła odpowiedniego researchu przed wywiadem z Grantem, bowiem w komedii detektywistycznej z Danielem Craigiem widzimy aktora przez mniej niż minutę.

– Cóż, ledwo w tym gram. Jestem w nim przez około trzy sekundy – tłumaczył. – Tak, ale czy wciąż dobrze się bawiłeś? – ciągnęła modelka. – Nie do końca – skwitował Grant, kończąc wywiad ostentacyjnym przewróceniem oczami.

Zdania na temat wywiadu Graham i Granta są podzielone. Jedni sądzą, że modelka nie przygotowała się przed rozmową z gwiazdorem "Notting Hill", drudzy uważają, iż aktor dał popis brytyjskiego poczucia humoru, a trzeci zaś nazywają go bufonem i "nadętym Brytolem", który utrudniał jej pracę.

"Hugh, jeśli nie chcesz tam być, idź do domu"; "Nawet nie próbował jej pomóc. Dupek."; "Zadawała głupie pytania, więc uzyskała głupią odpowiedź"; "Myślę, że Grant przestał sie starać, gdy zobaczył, że Graham pomyliła targowisko próżności z imprezą 'Vanity Fair'" – czytamy w mediach społecznościowych.

Warto wspomnieć, że Grant od lat 90. ubiegłego wieku negatywnie wypowiadał się na temat showbiznesowej strony bycia aktorem. Sam niejednokrotnie podkreślał, że nigdy nie chciał być celebrytą.

