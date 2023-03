Tak Kate i William wyglądają w serialu "The Crown". Sieć obiegły zdjęcia z planu

Praca wre na planie 6. sezonu "The Crown". Kultowy serial Netfliksa o brytyjskiej rodzinie królewskiej zabierze niebawem widzów do czasów młodości księcia Williama i księżnej Kate. W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia z planu, na których widzimy pierwsze spotkanie pary.

Kate i William w serialu "The Crown" - tak wyglądają na zdjęciach z planu. Fot. Rex Features; SplashNews.com / East News;

W 6. sezonie "The Crown" pojawią się książę William i księżna Kate. Po internecie krążą zdjęcia z planu serialu przedstawiające aktorów wcielających się w słynną parę.

Księcia i księżną Walii zagrają w produkcji Netfliksa Ed McVey i Meg Bellamy.

Kontynuacja hitu o brytyjskiej rodzinie królewskiej pokaże pierwsze spotkanie Williama i Kate.

Książę William i księżna Kate w serialu "The Crown" (ZDJĘCIA)

Akcja szóstego sezon serialu "The Crown" przeniesie nas do późnych lat 90. i wczesnych lat 00. Możemy spodziewać się więc, że na ekranie zobaczymy tragiczną śmierć księżnej Diany (w jej postać znów wcieli się Elizabeth Debicki), a także pierwsze spotkanie księcia Williama z Kate Middleton.

W internecie pojawiły się pierwsze zdjęcie, na których w roli księcia i księżnej Walii widzimy Eda McVeya oraz Meg Bellamy. Fotografie z planu zdjęciowego do serialu przedstawiają moment, w którym William poznaje Kate na kampusie szkockiej uczelni University of St Andrews. We wspomnianej scenie aktorzy mijają się podczas porannego joggingu.

Na tę chwilę nie podano konkretnej daty premiery 6. sezonu. Według wstępnych doniesień produkcja trafi na platformę Netflix pod koniec 2023 roku. W obsadzie zobaczymy m.in. Imeldę Staunton ("Harry Potter i Zakon Feniksa"), Jonathana Pryce'a ("Dwóch papieży"), Olivię Williams ("Autor widmo") i Dominika Westa ("The Affair").

Czego jeszcze możemy spodziewać się po kontynuacji "The Crown"? Szósty sezon z pewnością uwzględni rządy Tony'ego Blaira w latach 1997-2007, a także wpływ, jaki na rodzinę królewską i Elżbietę II miała śmierć "królowej ludzkich serc".

Wspomnijmy, że zdjęcia do 6. sezonu ruszyły na początku września 2022 roku i niemalże od razu zostały wstrzymane. Powodem była śmierć Elżbiety II. Pracę na planie wznowiono tydzień po tym, jak media obiegła wiadomość o odejściu monarchini.

Król Karol nie przepada za serialem "The Crown"

Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, swego czasu brytyjskie media donosiły, że królowa Elżbieta II oglądała "The Crown" i była fanką pierwszych odcinków serialu. Monarchini nie była jednak zachwycona tym, jak twórcy hitu Netfliksa przedstawili jej relację z najstarszym synem.

O krytycznym podejściu króla Karola III względem "The Crown" wspominał jeszcze za życia Elżbiety II szkocki polityk Anas Sarwar. Podczas wygłaszania mowy na festiwalu Fringe w Edynburgu (w sierpniu minionego roku) wrócił wspomnieniami do momentu, w którym poznał syna królowej.

– Podszedł do nas i powiedział: "Witajcie, miło mi was poznać. Chcę zaznaczyć, że w niczym nie przypominam osoby, którą pokazał Netflix". Wtedy pomyślałem, że to doprawdy ciekawy sposób na opisanie siebie – oznajmił Sarwar, dodając, że może mieć teraz kłopoty za to, że zdradził treść prywatnej rozmowy z członkiem rodziny królewskiej.

