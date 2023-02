Ekspertka od royalsów wskazała, dlaczego Karol poślubił Dianę. Nie dziwne, że im nie wyszło...

Księżna Diana bardzo wyraźnie zapisała się na kartach historii brytyjskiej rodziny królewskiej. Jednak do dziś zastanawiający jest fakt, dlaczego obecny król Karol III poślubił Dianę, mimo że kochał Camillę Parker-Bowles. Królewska ekspertka wyjaśnia.

Król Karol III poślubił Dianę choć kochał Camillę. Skąd taka decyzja? Fot. Album Online/East News

Powszechnie wiadomo, że książę Karol poślubił Dianę wbrew swojej woli, ponieważ kochał Camillę Parker-Bowles

Ekspertka ds. rodziny królewskiej wyjaśnia, dlaczego do tego doszło. Ujawniła wiele zaskakujących czynników, które miały wpływ na tę decyzję

Wątek skomplikowanej relacji ówczesnego księcia Karola z Dianą Spencer wielokrotnie wzbudzał wiele kontrowersji. Do dziś wszyscy zadają sobie jedno pytanie: dlaczego obecny król Karol III poślubił Lady D. skoro kochał Camillę Parker-Bowles? Z odpowiedzią przychodzi ekspertka ds. rodziny królewskiej Angela Levin, autorka książki "Camilla: From Outcast To Future Queen Consort".

Król Karol III poślubił Dianę, choć kochał Camillę. Skąd taka decyzja?

Według Levin na decyzję Karola wpływ miało kilka czynników, a także osób. Podobno do decyzji ówczesnego następcy tronu miały przyczynić się Elżbieta II, królowa matka, a także babcia Diany – Lady Fermoy. Na korzyść Spencer przemawiał również fakt, że była dużo młodsza od Camilli. Było to bardzo ważne, ponieważ teoretycznie miała większe szanse na urodzenie następcy tronu, a co za tym szło przedłużenie rodu.

Karol musiał mieć dziedzica... Myślę, że Camilli i Karolowi byłoby dość trudno mieć dziecko. Królowa bardzo by się tym martwiła, ponieważ jej celem było utrzymanie monarchii (...) Również w przypadku Diany myślę, że bardzo ważne jest, aby powiedzieć, że Karol był nagabywany, aby się ożenić. Był po trzydziestce, musiał mieć spadkobierców. I to był spisek pomiędzy Elżbietą, Królową Matką, a babcią Diany, Lady Fermoy.

Karol i Diana odbyli przyspieszony "miłosny kurs", gdyż jak donoszą media zaręczyli się zaledwie po dwunastu randkach. "Królowa ludzkich serc" podobno miała stwierdzić, że "dzień ślubu był najgorszym dniem w jej życiu". W rozmowie ze swoimi siostrami podczas przedślubnego lunchu Lady D. miała powiedzieć: "Nie mogę za niego wyjść". Pomimo tego stali się małżeństwem w lipcu 1981 roku.

Ich małżeństwo nie przetrwało próby czasu. Rozwiedli się w 2005 roku. Ówczesny książę Karol mógł poślubić Camillę Parker-Bowles, którą kochał. Jak wspomniał książę Harry w swojej autobiografii "Spare" synowie prosili ojca, aby tego nie robił. Jednak ich trud okazał się zbyteczny.

Sprzeciw rodziny wobec Camilli. "Nie była wystarczająco arystokratyczna"

Od jakiegoś czasu na rynku co chwila pojawiają się nowe publikacje na temat brytyjskiej rodziny królewskiej. W swojej książce "Prince Charles: The Passions and Paradoxes of an Improbable Life" Sally Bedell również wspominała o wieku Diany, który miał znaczący wpływ na decyzję Karola.

Z kolei autorka książki "The Duchess: Camilla Parker Bowles and the Love Affair That Rocked the Crown" Penny Junor zdradziła zaskakującą opinię rodziny królewskiej na temat ukochanej obecnego króla Karola III. Royalsi, a w szczególności Lord Louis Mountbatten uważali, że Camilla "nie była wystarczająco arystokratyczna, aby zostać księżną".