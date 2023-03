Lohan podzieliła się z fanami radosną nowiną. Zdjęcie mówi samo za siebie

W ostatnich latach Lindsay Lohan rzadko pojawiała się w filmach i serialach. Pomimo tego bardzo aktywnie prowadziła swoje social media, w których publikowała kadry ze swojego życia. Teraz zaskoczyła swoich fanów najnowszym wpisem na Instagramie, w którym poinformowała, że jest w ciąży.

Lindsay Lohan podzieliła się radosną nowiną. Dodała zdjęcie na Instagramie Fot. mpi99/MediaPunch/Associated Press/East News

Lindsay Lohan swojego czasu nie schodziła z nagłówków gazet i portali za sprawą licznych skandali

Ostatnio rzadziej można było ją zobaczyć w produkcjach kinowych czy serialach

Teraz zaskoczyła swoich fanów najnowszym wpisem, w którym poinformowała, że wraz ze swoim partnerem spodziewają się dziecka

Lindsay Lohan była na świeczniku od 12 roku życia. Jej rodzice dbali o to, by wybiła się jako dziecięca i nastoletnia gwiazda. Jednak duża popularność i presja odcisnęły na amerykańskiej aktorce piętno, co dało o sobie znać, kiedy wkroczyła w dorosłość.

W 2006 r. pojawiły się informacje o jej problemach z używkami, z prawem i pobytach w placówkach rehabilitacyjnych. Choć jeszcze w kolejnym roku wyszło kilka filmów z Lohan, to później przez pogarszanie się wizerunku jej drogi ze światkiem Hollywood się rozeszły. Przyszła posucha w karierze z bardzo sporadycznymi rolami na dużym ekranie.

Chociaż skandale jej nie opuszczały to samo można byłoby powiedzieć o życiu prywatnym artystki, które było dość bujne. Jak się okazało romansowała ona m.in. z: Colinem Farrellem, Bruce'em Willisem, Ryanem Adamsem, Robbiem Williamsem czy Jude'em Law'em. Teraz jej życie się ustabilizowało, a mężem Lindsay Lohan został Bader S Shammas.

Teraz w najnowszej publikacji na Instagramie, aktorka podzieliła się z fanami radosną nowiną. Zdjęcie przedstawiało małe dziecięce body z napisem "Coming soon..." (pol. "Wkrótce..."). To nie pozostawiło wątpliwości, że para spodziewa się pierwszego dziecka.

Fotografię opatrzyła wpisem, w którym napisała: "Cieszymy się i jesteśmy podekscytowani". W publikacji na Instagramie oznaczyła również swojego męża. Pod postem z wylała się fala komentarzy od fanów, którzy winszowali zakochanym i cieszyli się z ich szczęścia.

"Wspaniałe wieści"; "Mama Lindsay. Kocham Cię i twoje dziecko bardzo"; "Całe moje pokolenie uwielbia tego newsa. Mogę to zagwarantować" – pisali pod postem internauci.

Lindsay Lohan na temat swojego małżeństwa

Lindsay Lohan i Bader S Shammas pobrali się potajemnie w lipcu 2022 roku. W wieku 36 lat, po całej masie osobistych zmagań, Lohan wreszcie zrozumiała, czym jest szczęście i jak to jest odnaleźć swoją bratnią duszę. Zakochani aktualnie mieszkają w Dubaju.

"Mam niesamowitego męża, który jest bardzo spokojną osobą. Jest po prostu najlepszy. I jest moją rodziną (...) Czuję też, że mam małą grupę prawdziwych przyjaciół, którzy są po prostu dobrymi ludźmi. To jedyne wsparcie, jakiego tak naprawdę potrzebuję – przyjaciele, rodzina i najbliżsi" – rozpływała się Lohan w sieci. Wszystko wskazuje na to, że w końcu znalazła miłość i spokój, a niebawem do tego powiększy się ich rodzina.