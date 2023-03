Kolejny napad na nastolatka. W Białej Podlaskiej oprawcy skakali po głowie chłopaka

Dwóch oprawców bezlitośnie pobiło nastolatka w Białej Podlaskiej. Agresorzy bili chłopaka, kopali i skakali po jego głowie. Sprawą już zajmuje się bielska policja. "Prowadzimy intensywne działania, by pociągnąć do odpowiedzialności wszystkich biorących udział w pobiciu" - poinformowano.

Dwóch oprawców brutalnie pobiło nastolatka w Białej Podlaskiej. thepolandnews/twitter.com (screenshot)

W Białej Podlaskiej dwóch oprawców brutalnie pobiło 19-latka

W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie z tego zdarzenia, na którym widać m.in. jak oprawcy skaczą po głowie swojej ofiary

Bielska policja wydała komunikat w tej sprawie, zaznaczając, że okoliczności zdarzenia są szczegółowo analizowane

Zdarzenie miało miejsce przy ul. Górnej w Białej Podlaskiej w województwie lubelskim. Dwaj agresorzy brutalnie zaatakowali tam nastoletniego chłopaka, a nagranie z incydentu pojawiło się w mediach społecznościowych. Jak podaje "Słowo Podlasia", ofiarą jest 19-latek, a jego oprawcy mają 18 i 16 lat.

Bała Podlaska: nastolatkowie skakali po głowie swojej ofiary

Na nagraniu widać, jak oprawcy kopią ofiarę i okładają ją pięściami. W pewnym momencie jeden napastników zaczyna skakać po głowie bitego nastolatka, który błagał swoich oprawców o litość. Agresorzy krzyczą w odpowiedzi: "Jęcz, jęcz". Pytają także nastolatka: "Gdzie są pieniądze?". Cała scena miała być nagrywana przez świadka tych brutalnych wydarzeń.

W komunikacie udostępnionym przez bielską policję przekazano, że prowadzone są czynności, w celu pociągnięcia do odpowiedzialności sprawców zdarzenia. "Prowadzimy intensywne działania, by pociągnąć do odpowiedzialności wszystkich biorących udział w pobiciu, którego przebieg trafił dzisiaj 'do sieci'. Nagranie ze zdarzenia jest przez nas szczegółowo analizowane. Istotne jest ustalenie okoliczności i dotarcie do pokrzywdzonego" - czytamy.

Brutalne pobicia nastolatków

W ostatnim czasie coraz częściej pojawiają się informacje o brutalnych zachowaniach wśród nastolatków. Pod koniec lutego doszło do tragicznego w skutkach zdarzenia w centrum Zamościa. 16-letni Eryk został śmiertelnie pobity na oczach przechodniów. Policja zatrzymała czterech nastolatków. Wszyscy usłyszeli zarzuty, a za zabójstwo Eryka ma odpowiedzieć najstarszy z grupy, 17-letni Daniel P.

Do kolejnego pobicia, również w centrum Zamościa, doszło w ubiegłym tygodniu. W czwartek informowaliśmy w naTemat o kolejnej, brutalnej napaści na nastolatka w Zamościu. Podobnie jak poprzednim razem, zdarzenie miało miejsce w centrum miasta, na przystanku autobusowym. Policja zatrzymała już agresora i usłyszał zarzuty.

Kilka dni temu media obiegła kolejna, podobna informacja. Na nagraniach z Pruszkowa, widać jak grupa nastolatków pastwi się nad rówieśnikiem. Na nagraniach widać jak chłopiec jest bity, poniżany, przypalany papierosem, a także zmuszany do całowania butów oraz kopany po głowie, twarzy i plecach. Wśród napastników były dziewczyny, a całe zajście również nagrywała ich koleżanka. W związku z napaścią policja zatrzymała sześć osób.