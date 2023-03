Nietypowy transport łóżka ze sklepu Ikea. Chciał zaoszczędzić na dostawie?

Klient katowickiego sklepu Ikea najprawdopodobniej chciał zaoszczędzić na transporcie, więc stelaż dwuosobowego łóżka postanowił zawieźć do domu na dachu samochodu. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie z tego zajścia, a internauci przecierają oczy ze zdziwienia.

Katowice. Na dachu samochodu przewoził niezabezpieczony stelaż łóżka. Fot. Twitter.com/apostaxja

Niecodzienny transport miał miejsce pod sklepem Ikea w Katowicach

W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym widać jak kierujący samochodem osobowym próbuje przewieźć na dachu auta stelaż dwuosobowego łóżka

13 marca do sieci trafił krótki filmik z katowickiej ulicy, na którym widać, jak kierujący pojazdem osobowym próbuje wyjechać z parkingu centrum handlowego. Cała sytuacja była o tyle nadzwyczajna, bo na dachu samochodu znajdował się stelaż dwuosobowego łóżka. Co więcej, mebel nie był niczym zabezpieczony.

Na dachu samochodu przewoził niezabezpieczony stelaż łóżka

O niecodziennej sytuacji poinformowano w mediach społecznościowych. Jedna z użytkowniczek Twittera zamieściła fotografię przedstawiającą samochód, na którym znajdował się stelaż łóżka. Dodała do tego dość wymowny podpis: "Klienci Ikea to stan umysłu, zero zabezpieczenia, nic".

W kolejnym wpisie załączone zostało krótkie nagranie, na którym widać, jak kierujący samochodem z trudem próbuje wyjechać z parkingu.

Pod nagraniem pojawiło się wiele komentarzy, w których widać zdziwienie internautów. "Nie wierzę w to co widzę", "Myślałam, że ten stelaż jest stelaż jest tam wklejony", "Kreatywnie" - czytamy.

Portal 24kato.pl zapytał o zdanie w tej sprawie rzeczniczki prasowej katowickiej komendy policji Agnieszki Żyłki, która przekazała, iż przewóz przedmiotu w taki sposób nie jest dozwolony. W przypadku, gdyby kierowca wyjechał poza teren parkingu, czyli spoza miejsca nieobjętego ruchem, należałoby zgłosić sytuację do Wydziału Ruchu Drogowego.

Wówczas wobec takiego kierowcy może zostać wydany wniosek o ukaranie. Sama kara za przewożenie niezabezpieczonego ładunku może skutkować mandatem karnym w kwocie od 20 do 500 zł oraz grzywną do 3 tys. zł lub naganą w przypadku skierowania wniosku do sądu.

Co mówią o przewozie ładunku na dachu pojazdu przepisy prawa o ruchu drogowym?

Przepisy prawa o ruchu drogowym określają normy, jakich należy przestrzegać, transportując rzeczy na dachu. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym, dokładnie określono, że na bagażniku dachowym pojazdu, przewożony przedmiot nie może przekraczać swoją długością 2 metrów od tylnego obrysu samochodu, oraz 0,5 metra od jego przedniej płaszczyzny i 1,5 metra od siedzenia kierowcy.

Co więcej, zgodnie z art. 61, paragrafem trzecim Prawa o ruchu drogowym: "Ładunek umieszczony na pojeździe powinien być zabezpieczony przed zmianą położenia lub wywoływaniem nadmiernego hałasu".