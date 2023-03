"Nareszcie pojawiła się szansa". Wiadomo, kiedy wiosna ma zawitać do Polski

Wiele osób zadaje sobie to jedno pytanie. Kiedy wreszcie będzie ciepło? Tym bardziej że pogoda zmienia się i ma się zmieniać dalej jak w kalejdoskopie. Po krótkotrwałym ociepleniu ma znów pojawić się na chwile typowo zimowa aura. Na szczęście jest nadzieja dla oczekujących wiosny.

Kiedy przyjdzie wiosna? Fot. WXCharts.com

Im bliżej końca tygodnia, tym cieplej ma być – przekazała synoptyk TVN Meteo Arleta Unton-Pyziołek. W ciągu najbliższej doby Polska ma pozostać w obszarze obniżonego ciśnienia. Sprawi to niż Flurin przemieszczający się z północnej Skandynawii. Nad Polską przemieszcza się obecnie z zachodu na wschód front atmosferyczny. Jest on "popychany" przez chłodne powietrze polarno-morskie.

W środę nad Polską pojawią się kłębiaste chmury, spodziewane są przelotne opady mokrego śniegu i śniegu z deszczem. W czwartek ponownie ma zacząć rozbudowywać się klin wyżowy, który przepchnie front z opadami do Polski wschodniej. Nad zachodem kraju spodziewane są za to rozpogodzenia.

Jaka będzie temperatura?

W środę termometry mają pokazać od 4 stopni na Suwalszczyźnie, przez 6 stopni w centrum kraju, do 7 stopni powyżej zera na Dolnym Śląsku. W piątek ma pojawić się więcej przejaśnień. W naszych rejonach Europy ma pojawić się cieplejsze powietrze z południa kontynentu. W piątek będzie nieco cieplej – od 7 stopni na Suwalszczyźnie, przez 9 stopni w Warszawie i okolicach, do 11 stopni na Dolnym Śląsku.

Pogoda na weekend

W sobotę ma być jeszcze cieplej. Termometry na Podlasiu pokażą 9 stopni, 12 stopni ma być w Warszawie, ale aż 15 na Dolnym Śląsku. Sobota będzie pochmurna z rozpogodzeniami.

Niedziela upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia. Będzie od 11 stopni na Suwalszczyźnie, przez 13 stopni w centrum i 16 stopni na Dolnym Śląsku. – Nareszcie pojawia się szansa na utrzymanie się wiosennej pogody przez kilka dni, do 23 marca, a nie tylko przez jeden dzień, jak to miało miejsce do tej pory – powiedziała synoptyk TVN Meteo.

Jak już informowaliśmy w naTemat, synoptycy nie mają dobrych wiadomości. Według 16-dniowej prognozy pogody Tomasza Wasilewskiego marzec będzie chłodniejszy niż zwykle. Chwilowe ocieplenie na początku tygodnia ma ustąpić miejsca gwałtownemu ochłodzeniu w drugiej jego części, choć sam weekend znów ma być ciepły.

Za spodziewane ochłodzenie odpowiadają aktywne niże przemieszczające się nad Europą. Taki niż w poniedziałek pojawił się nad Szkocją, a potem ma przesunąć się nad Bałtyk. Sprawi to, że najpierw napłynie ciepłe powietrze z południa, które następnie zastąpi zimne powietrze z północy. Już w środę jednak do Polski napłynie zimne powietrze ze znad Skandynawii. Dlatego 15 marca na termometrach będzie nie więcej niż 7-8 stopni. Prognoza pogody: Jak będzie wyglądało lato? Synoptycy przygotowali pierwszą prognozę Jest już pierwsza, eksperymentalna prognoza pogody na wiosnę i lato 2023. W kwietniu średnia temperatura powietrza w całej Polsce będzie wynosiła około poniżej 10 stopni Celsjusza. Najzimniej będzie w Zakopanem, bo około 5-6 stopni, a najcieplej we Wrocławiu – około 9 stopni. W maju odczyty mają mieścić się w normie z ostatnich 30 lat w całej Polsce, zarówno jeśli chodzi o temperaturę powietrza, jak i opadów. W czerwcu w całym kraju średnia temperatura powietrza powinna sięgać około 20 stopni Celsjusza. W lipcu będzie podobnie. Zarówno w czerwcu, jak i w lipcu, średnia miesięczna temperatura powietrza najprawdopodobniej będzie kształtować się powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020. Przewiduje się, że miesięczna suma opadów pozostanie w normie, co może sprawić, że do Polski przyjdzie susza.