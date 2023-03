Znamy termin ogłoszenia kadry Biało-Czerwonych. Specjalna wiadomość od PZPN

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, w najbliższy piątek 17 marca poznamy reprezentację Polski, którą powoła trener Fernando Santos. Oficjalne ogłoszenie nastąpi podczas konferencji prasowej o godzinie 12:00 na PGE Narodowym. Selekcjoner wybierze grupę 23-25 zawodników na mecze eliminacji ME 2024.

Fernando Santos już w najbliższy piątek (tj. 17 marca) ogłosi kadrę Biało-Czerwonych na marcowe zgrupowanie. Fot. Michal Dyjuk/Associated Press/East News/Zrzut ekranu/Twitter/Łączy nas piłka

Fernando Santos zadebiutuje w roli trenera Polaków pod koniec marca

Biało-Czerwoni rozegrają dwa mecze, z Czechami (24.03) i Albanią (27.03)

Polacy po raz ostatni oficjalny mecz rozegrali na mundialu w Katarze

Blisko, blisko, coraz bliżej. Tak można określić oczekiwanie na to, co wydarzy się już pod koniec marca w kontekście piłkarskiej reprezentacji Polski. Biało-Czerwoni rozpoczną eliminacje do ME 2024, a przede wszystkim, będzie okazja zobaczyć debiut nowego selekcjonera. Pod koniec stycznia został nim Fernando Santos.

Portugalczyk wcześniej w roli trenera kadry funkcjonował w Grecji oraz Portugalii. Jako selekcjoner Santos zasłynął... późnymi powołaniami, tj. tuż przed rozpoczęciem okresu zgrupowania kadry narodowej. Inaczej nie będzie w przypadku Biało-Czerwonych. Nazwiska zawodników, którzy zostaną powołani, poznamy 17 marca, czyli w najbliższy piątek.

Informacje w środę przekazano w mediach społecznościowych, za pośrednictwem profilów Łączy nas piłka. Zgrupowanie reprezentacji rozpoczyna się za to 20 marca, tj. w poniedziałek.

"Cześć! Pilna sprawa. W piątek o 12:00 robimy konferencję. Fernando Santos ogłosi powołania.

Gdzie?

PGE Narodowy. Przygotujcie grafiki.

Okej, będziemy na 100% i wszystko zlecimy do grafików.

Nie zapomnijcie o zapowiedzi. Maciej jakiś kreatywny pomysł?

Coś wymyślimy."

W takiej formie przedstawiono informację o dacie konferencji reprezentacji na Twitterze. Wpis cieszy się sporym zainteresowaniem wśród kibiców. Fani Biało-Czerwonych wyraźnie czekają na pierwsze konkrety dotyczące wyglądu reprezentacji pod okiem Fernando Santosa.

Czy należy się spodziewać niespodzianek? Selekcjoner w ostatnich tygodniach często gościł na boiskach PKO BP Ekstraklasy. Portugalczyk obserwował również mecze Lecha Poznań w ramach gry w Lidze Konferencji Europy. Wysłannicy Santosa pojawili się również na pojedynkach klubów, w których grają m.in. Sebastian Szymański.

Z pewnością wśród powołanych zabraknie wracającego do zdrowia Kamila Glika. Doświadczony obrońca grający na co dzień we włoskim Benevento przeszedł zabieg artroskopii kolana.

Najpierw Czechy, następnie Albania

Ostatni raz Polacy mieli okazję grać jeszcze w czasach pracy trenera Czesława Michniewicza. Nasza kadra przegrała 1:3 w meczu 1/8 finału mundialu z późniejszymi wicemistrzami świata, Francuzami. Było to 4 grudnia ubiegłego roku.

Przypomnijmy, że reprezentacja Polski już w marcu rozpocznie eliminacje ME 2024. Biało-Czerwoni zagrają na wyjeździe z Czechami (24.03) oraz u siebie z Albanią (27.03). Pierwszy mecz zostanie rozegrany na stadionie Fortuna Arena, gdzie zmieści się 21 tysięcy kibiców.

Za to w przypadku pojedynku u siebie, kadra Fernando Santosa z Albanią zagra na PGE Nardowym w Warszawie. Początek obu spotkań o godzinie 20:45.