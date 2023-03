Fałszywie oskarżała mężczyzn o gwałt. Okaleczyła sobie twarz młotkiem

Zapadł wyrok w sprawie 22-letniej Eleanor Williams, która fałszywie oskarżyła mężczyzn pochodzenia hinduskiego o gwałt w angielskim mieście Barrow. Trzech z oskarżonych próbowało odebrać sobie życie. Sąd skazał Brytyjkę za składanie "całkowicie zmyślonych" zeznań.

Eleanor Williams z Wielkiej Brytanii fałszywie oskarżyła mężczyzn pochodzenie hinduskiego o gwałt i pobicie. Fot. NIKLAS HALLE'N/AFP/East News/Cumbria Police

W 2020 roku Brytyjka Eleanor Williams umieściła na Facebooku wpis, w którym oskarżyła kilku mężczyzn pochodzenia hinduskiego o gwałt i pobicie, załączając przy tym zdjęcia urazów na swojej twarzy

Śledczy ustalili, że kobieta wymyśliła oskarżenia, a do okaleczenia swojej twarzy użyła młotka

W efekcie oskarżeń Williams, oczernieni mężczyźni przez długi czas borykali się z prześladowaniem na tle rasowym

14 marca przed sądem w Preston zapadł wyrok w sprawie obecnie 22-letniej Eleanor Williams, mieszkającej na co dzień w Barrow-in-Furness w angielskim hrabstwie Kumbria. Kobiecie postawiono łącznie dziewięć zarzutów składania fałszywych zeznań. Została skazana na osiem i pół roku pozbawienia wolności.

Już w styczniu sąd uznał 22-latkę za winną m.in. sfałszowania dowodów mających zaświadczyć, że padła ofiarą gwałtu. W trakcie procesu prokuratura zaznaczyła, że trzech niesłusznie oskarżonych mężczyzn próbowało popełnić samobójstwo po tym, jak ich życie zmieniło się w "piekło na ziemi".

Jak podaje Sky News, sędzia Robert Altham zaznaczył, że "niepokojące jest to, że Williams nie wykazuje żadnych oznak skruchy". Dodał przy tym, że nie jest do końca wyjaśnione, dlaczego kobieta wymyśliła oskarżenia wobec mężczyzn. – Dopóki nie zdecyduje się zdradzić przyczyny swoich kłamstw, nie dowiemy się, dlaczego to zrobiła – stwierdził sędzia.

Eleanor Williams kłamała, że została zgwałcona i pobita

Nie podano dokładnej liczby mężczyzn, których Eleanor Williams oskarżyła o gwałt oraz inne przestępstwa. Jednak najgłośniejszym echem odbiła się sprawa trzech mieszkańców Barrow, którzy mają hinduskie korzenie.

W maju 2020 roku kobieta udostępniła na Facebooku wpis, w którym opisała, że ci mężczyźni pobili ją i zgwałcili. Dołączyła do tego zdjęcia, na których widoczne były rzekome obrażenia twarzy. W poście przekonywała, że pobili ją mężczyźni powiązani z indyjskimi restauracjami w Barrow. Według późniejszych ustaleń śledczych, Williams sama uszkodziła sobie twarz, a miała do tego użyć m.in. kupionego specjalnie w tym celu młotka.

Mężczyźni padli ofiarą prześladowań

Niedługo po publikacji wpisu, który został udostępniony na szeroką skalę, oskarżeni mężczyźni stali się ofiarami prześladowań. BBC podało, że jeden z nich przekazał, iż pojawiały się groźby w jego kierunku. Jak zaznaczył, niektóre z nich były naprawdę poważne. – Ludzie mówili: "Zabijemy cię". Musiałem skontaktować się z policją – dodał, że groźby nie ograniczały się do niego samego, ale skierowane były także do jego żony i dzieci.

Wyjaśnił również, że atakowana była też prowadzona przez niego restauracja. Napastnicy mieli trzy razy wybić szyby i obrażać obsługę. Mężczyzna mówił także o rasistowskich komentarzach i zaznaczył, że obroty jego restauracji spadły o około 95 procent w ciągu jednego dnia. Podobnie było w przypadku pozostałych indyjskich restauratorów, którzy zostali oskarżeni przez Eleanor Williams.

Lokalna policja podała, że tuż po oskarżeniach 22-latki w mieście doszło do ponad 150 przestępstw, z czego 83 zostały sklasyfikowane jako przestępstwa motywowane nienawiścią, w wielu przypadkach na tle rasowym. Zaznaczono przy tym, że w Barrow już wcześniej dochodziło do rasistowskich ataków, jednak latem 2020 roku to zjawisko przybrało ogromną skalę.