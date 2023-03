"Moja klamka nabita, pa, pa, pa...". Poseł PiS tańczył na imprezie w kobiecej peruce

Polityk PiS Kazimierz Smoliński pochwalił się w mediach społecznościowych nagraniem z udanej weekendowej imprezy z okazji Dnia Kobiet. Nie byłoby może w tym nic dziwnego, ale tańczy on na podeście i jest ubrany w... kobiecą perukę. W środę w związku z tym nagraniem w sieci pojawiły się liczne komentarze, w tym ze strony mec. Romana Giertycha.

Kazimierz Smoliński tańczy w peruce na imprezie. Fot. Kazimierz Smoliński/Facebook

"Coś na wesoło na koniec tygodnia. Miłego wieczoru!" – taki post w niedzielę dodał polityk PiS Kazimierz Smoliński. Do niego dołączone jest wideo, a którym widzimy, jak Smoliński tańczy na podeście z dwoma kobietami.

Jedna z nich ma czerwone, diabelskie różki, a druga kreację w panterkę. Sam polityk PiS ubrał się z kolei w blond perukę. Wszyscy wydają się świetnie bawić na tej imprezie. Na filmiku słyszmy też utwór kontrowersyjnego rapera Malika Montany i Żabsona pt. "Do tańca".

To nagranie spotkało się już z komentarzami. "Przed Państwem poseł Prawa i Sprawiedliwości Kazimierz Smoliński. Do godziny 17 Kaziu. Bo po 17 już Zosia" – napisał mec. Roman Giertych.

Jest to nawiązanie do słów Jarosława Kaczyńskiego z października 2022 roku. Wówczas podczas objazdu Polski regularnie atakował on osoby transpłciowe.

"Bo są ludzie, którzy mają jakieś wady psychiczne albo nawet fizyczne, tak zwane obojnactwo. I tym ludziom oczywiście trzeba pomóc. Ale chodzi o zmianę płci na zasadzie decyzji. No, że na przykład pan marszałek... (śmiech i sali, i Kaczyńskiego – przyp. red.) mówi, że od dzisiaj od godziny tej i tej (...) ja mam na imię Zofia (salwa śmiechu – przyp. red.). Na przykład Zofia, bo nie wiem, jakie imię pan lubi (śmiech)" – mówił wówczas prezes PiS.

To nie był też pierwszy raz, gdy Jarosław Kaczyński, nie kryjąc wesołości, poruszył problem transpłciowości i mniejszości seksualnych. – Oczywiście ktoś się może z nami nie zgadzać, ma lewicowe poglądy. Uważa, że każdy z nas może w pewnym momencie powiedzieć, że teraz, do tej pory, do godziny – jest w tej chwili koło wpół do szóstej - byłem mężczyzną, a teraz jestem kobietą – stwierdził w czerwcu we Włocławku. – No, można mieć takie poglądy, dziwne co prawda. Ja bym to badał – skwitował z kolei w tym mieście.

Biografia Kazimierza Smolińskiego

Kazimierz Smoliński (ur. 1955 w Malborku) to poseł Prawa i Sprawiedliwości z okręgu wyborczym w Gdańsku. Po raz pierwszy zasiadł w Sejmie w 2007 roku. Ma wykształcenie prawnicze. W latach 2015–2018 był wiceministrem infrastruktury.

W wyborach parlamentarnych w 2019 roku otrzymał 10 993 głosów. Jest wiceprzewodniczącym zespołu parlamentarnego ds. kaskadyzacji dolnej Wisły. Był autorem ustawy, która odebrała Westerplatte Gdańskowi i przekazała je w ręce rządu.