"Prawdziwy wybuch wiosny". Najbliższy tydzień przełomowy, wiadomo kiedy będzie 20 stopni!

Chyba wszyscy mają już dość typowo zimowych temperatur i kapryśnej śnieżno-deszczowej pogody. Co prawda marzec jak dotąd był wyjątkowo zimny, jednak już w najbliższym tygodniu będzie zdecydowanie inaczej. Aura sprawi, że aż będzie się chciało wyjść na weekendowy spacer, a może wyjechać na "przedwiosenną" wycieczkę.

Czeka nas prawdziwy wybuch wiosny, prognozuje TVN Meteo. Fot. WXCharts

Przedłużająca się zimowa aura w najbliższych dniach ma ustąpić typowo wiosennej pogodzie

Temperatura w weekend ma wynosić 10 stopni Celsjusza, a na początku przyszłego tygodnia zbliżyć się w niektórzych miejscach nawet do 20 stopni

Jak podaje TVN Meteo, czeka nas prawdziwy wybuch wiosny. Temperatura w weekend przekroczy 10 stopni Celsjusza, a jeszcze cieplej będzie na początku przyszłego tygodnia. Wtedy termometry mają pokazać prawie 20 stopni. Będzie raczej pogodnie, deszcz ma padać tylko miejscami. Za to według prognozy na stronie WXCharts, już 25 marca termometry w Polsce mają pokazać 20 stopni! Jeszcze w ciągu najbliższych godzin Polska będzie pod wpływem niżu Jeanine, kierującego się z centrum znad Alp w kierunku Karpat. Takie informacje przekazała synoptyk Arleta Unton-Pyziołek. Polska pozostanie jeszcze wtedy pod wpływem zimnego powietrza polarnego.

Na północnym i południowym wschodzie mają kłębić się chmury w przelotnymi opadami deszczu ze śniegiem do dwóch litrów na metr kwadratowy. Pokrywa śnieżna może wynosić do dwóch centymetrów. Już w zachodnich rejonach Polski ma pojawiać się cieplejsze powietrze.

W czwartek temperatura maksymalna ma wynosić od 4 stopni Celsjusza na Warmii i w Suwałkach, 7 stopni w Warszawie do 9 st. C w Lubuskiem.

W piątek ma być pogodniej za sprawą układu wysokiego ciśnienia od Bałkanów do Finlandii. Dodatkowo wyż znad Wielkiej Brytanii ma przynieść cieplejsze powietrze z południa. Temperatura w wielu miejscach Polski ma przekroczyć 10 stopni Celsjusza. Synoptyk TVN Meteo podsumowała to jednoznacznie słowami: "kończy się zima, zaczynamy oswajać się na dobre z wiosną".

"Nareszcie pojawiła się szansa. Wiadomo, kiedy wiosna ma zawitać do Polski"

Inne prognozy także zwiastują zbliżającą się wiosnę. Jednak synoptycy zaznaczają, że ochłodzenie w najbliższych dniach albu tylko kilkunastu godzinach nas nie ominie. Sprawia to niż Flurin przemieszczający się z północnej Skandynawii. Nad Polską przechodzi też obecnie z zachodu na wschód front atmosferyczny. Jest on "popychany" przez chłodne powietrze polarno-morskie. W piątek będzie już nieco cieplej – od 7 stopni na Suwalszczyźnie, przez 9 stopni w Warszawie i okolicach, do 11 stopni na Dolnym Śląsku.

Pogoda na weekend

Z wcześniejszej prognozy TVN Meteo wynika ponadto, że w sobotę ma być jeszcze cieplej. Termometry na Podlasiu pokażą 9 stopni, 12 stopni ma być w Warszawie, ale aż 15 na Dolnym Śląsku. Sobota będzie pochmurna z rozpogodzeniami.

Niedziela upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia – wynika ze wcześniejszej prognozy pogody TVN Meteo. Będzie od 11 stopni na Suwalszczyźnie, przez 13 stopni w centrum i 16 stopni na Dolnym Śląsku. – Nareszcie pojawia się szansa na utrzymanie się wiosennej pogody przez kilka dni, do 23 marca, a nie tylko przez jeden dzień, jak to miało miejsce do tej pory – powiedziała synoptyk TVN Meteo. Prognoza pogody: Jak będzie wyglądało lato? Synoptycy przygotowali pierwszą prognozę Jest już pierwsza, eksperymentalna prognoza pogody na wiosnę i lato 2023. W kwietniu średnia temperatura powietrza w całej Polsce będzie wynosiła około poniżej 10 stopni Celsjusza. Najzimniej będzie w Zakopanem, bo około 5-6 stopni, a najcieplej we Wrocławiu – około 9 stopni. W maju odczyty mają mieścić się w normie z ostatnich 30 lat w całej Polsce, zarówno jeśli chodzi o temperaturę powietrza, jak i opadów. W czerwcu w całym kraju średnia temperatura powietrza powinna sięgać około 20 stopni Celsjusza. W lipcu będzie podobnie. Zarówno w czerwcu, jak i w lipcu, średnia miesięczna temperatura powietrza najprawdopodobniej będzie kształtować się powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020. Przewiduje się, że miesięczna suma opadów pozostanie w normie, co może sprawić, że do Polski przyjdzie susza.