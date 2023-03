Ten beneficjent rządów PiS długo pozostawał w cieniu. Prześwietlono jego zadziwiającą karierę

Klaudia Łyszkowska

P iotr Wojtyczka to jeden z pozostających w cieniu beneficjentów rządów Zjednoczonej Prawicy. Onet postanowił prześwietlić jego karierę, by sprawdzić, w jaki sposób coraz to nowe powoływane przez Wojtyczkę fundacje z maksymą "Sapere Aude" zdobywają kolejne dotacje z Narodowego Instytutu Wolności. Czy przydatne są w tym kontakty w Prawie i Sprawiedliwości?