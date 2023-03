Krzysztof Stelmaszczyk szczerze o seksie. "Zaniedbujemy tę potrzebę namiętności"

Krzysztof Stelmaszczyk szczerze o seksie. Nie uważa go za temat tabu Fot. VIPHOTO/East News

Krzysztof Stelmaszczyk swoją popularność zyskał takimi filmami jak "Listy do M", "Testosteron", "Och Karol 2" czy "Wkręceni"

Temat seksu dla Polaków wciąż jest zagadnieniem tabu. Pomimo tego na rynku wciąż pojawiają się nowe erotyki czy filmy z gatunku "Greya", czy "365 dni". Niedawno swoją premierę miała produkcja na podstawie książki Katarzyny Folwarskiej "Pokusa". Jak się okazuje, choć jest to temat tabu, zapotrzebowanie Polaków na tego typu treści jest ogromne.

Jak przyznała autorka Pokusy "Polacy nie mają dobrego seksu, więc chcą o nim chociaż poczytać, a potem go obejrzeć". Z czego wynika ten problem? Na to pytanie w wywiadzie dla serwisu Plejada odpowiedział również Krzysztof Stelmaszczyk, który wystąpił w najnowszym filmie, poruszającym problem seksu wśród osób dojrzałych.

Przez setki lat byliśmy uciemiężeni tym tematem. Narobiło to wiele szkód w relacjach i życiorysach. Czas najwyższy, by seks przestał być tematem tabu. Przecież on jest ważną częścią relacji międzyludzkich. Powinniśmy o nim rozmawiać, a nie wstydzić się tego. Tylko w ten sposób możemy zrozumieć pewne sprawy, pomóc sobie lub innym, coś uzdrowić. Zamiatanie tego pod dywan i udawanie, że ten temat nie istnieje lub nas nie dotyczy, nie przyniesie nic dobrego.

