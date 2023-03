Szczere wyznanie Anny Cieślak o macierzyństwie i Miszczaku. "Ludzie piszą, że popełniam błąd"

Cieślak w szczerym wyznaniu na temat macierzyństwa. Wspomniała o Miszczaku Fot. instagram.com / @ankacieslak

Anna Cieślak i Edward Miszczak od samego początku byli najbardziej tajemniczą parą polskiego show-biznesu. Ukrywany początkowo romans szybko wyszedł jednak na jaw. Zapewne nie wszyscy przypuszczali, że zakończy się to ślubem. Pomimo tego para powiedziała sobie sakramentalne "tak" w sierpniu 2021 roku w kościele św. Anny w Krakowie.

Chociaż wszystko, co cenne, zachowują dla siebie, Anna Cieślak coraz częściej w wywiadach wypowiada się na temat swojej relacji z obecnym dyrektorem programowym Polsatu. Teraz w najnowszym wywiadzie dla magazynu "Zwierciadło" wypowiedziała się na temat macierzyństwa.

Aktorka zdradziła, dlaczego do tej pory nie została mamą. Cieślak, choć uwielbia dzieci jak sama przyznała, ma zupełnie inny pomysł na siebie. Wspomniała także o komentarzach, które dotykają ją szczególnie.

Cieszę się, jak moje koleżanki zachodzą w ciążę, rodzą dzieci, ale ja mam inną konstrukcję psychofizyczną. Postanowiłam realizować się w zawodzie aktorki, bardzo dużo czasu spędzam w pracy, to mój wybór, tak mnie poprowadziło życie (...) Naokoło siebie mam dużo dzieci: chrześniaka, którego bardzo kocham, wnuczki i wnuka mojego męża, dzieci moich koleżanek. Niewielu ludzi przyjmuje taki wybór kobiet, uważają, że to jakaś forma degradacji. A w dodatku, jak się ma męża starszego o 25 lat, to już z taką kobietą coś musi być nie tak. Ludzie piszą, że popełniam błąd, że co ja wyprawiam, że gdybym miała taką córkę, to bym się jej wstydziła. Kiedyś wiele nocy przepłakałam, teraz to mnie w ogóle nie dotyka. Smutne jest tylko to, że hejtują głównie kobiety.

Anna Cieślak

w wywiadzie dla "Zwierciadła"