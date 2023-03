Prezydent Chin planuje "pokaz wsparcia" dla Putina. Xi Jinping odwiedzi Kreml

Prezydent Chin Xi Jinping ma udać się na Kreml, by spotkać się z Władimirem Putinem. Wizyta ma odbyć się w dniach 20-22 marca. Wiadomo, co ma być tematem rozmów przywódców obu państw.

Xi Jinping odwiedzi Kreml. Fot. Sergei Bobylev/Associated Press/East News

Xi Jinping w przyszłym tygodniu uda się z wizytą do Moskwy

Wraz z Władimirem Putinem mają rozmawiać na temat "spółpracy strategicznej Rosji i Chin"

Jak można przeczytać w komunikacie zamieszczonym na stronie Kremla, "w dniach 20-22 marca 2023 roku, na zaproszenie Władimira Putina, przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinping złoży wizytę państwową w Rosji".

Przywódcy mają omówić "aktualne kwestie dalszego rozwoju wszechstronnego partnerstwa i współpracy strategicznej" Rosji i Chin.

Jak zaznaczono, planowana jest także "wymiana poglądów w kontekście pogłębiania rosyjsko-chińskiej współpracy na arenie międzynarodowej". Zapowiedziano również podpisanie "wielu ważnych dokumentów dwustronnych".

Rzecznik chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Hua Chunying również poinformował o wspomnianej wizycie. Kilka dni wcześniej inny rzecznik chińskiego MSZ, Wang Wenbin podkreślił, że "Chiny i Rosja utrzymują ścisłą komunikację na wszystkich poziomach".

Chiny mają propozycję dla Ukrainy. Przedstawiły 12-punktowy plan

Przypomnijmy, że w rocznicę wybuchu wojny w Ukrainie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Chin wezwało do zakończenia działań wojennych, ochrony elektrowni jądrowych, wznowienia rozmów pokojowych i zniesienia jednostronnych sankcji – postanowienie, które Stany Zjednoczone konsekwentnie odrzucały. 12-punktowy plan mówił m.in. o zniesieniu zachodnich sankcji nałożonych na Rosję, obejmuje środki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa obiektów jądrowych, ustanawia o korytarzach humanitarnych dla ludności cywilnej i zapewnieniu eksportu zboża po zakłóceniach, które spowodowały wzrost światowych cen żywności.

Chiński plan nie uznawał winy Rosji w związku z inwazją na Ukrainę. Według oceny analityków, Chiny tym samym przychyliły do narracji Kremla.

O czym mówił chiński plan "pokojowy"?

Pierwszy punkt chińskiego planu to "poszanowanie suwerenności wszystkich państw", drugi mówi o potrzebie "porzucenia mentalności zimnowojnej i rywalizacji blokowej". O tych postulatach mówił w niedawnej rozmowie z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem członek Rady Państwa ChRL Wang Yi. Punkt trzeci zakłada "zaprzestanie działań wojennych", a czwarty wzywa do "wznowienia rozmów pokojowych".

Chińskie władze podkreślają w piątym punkcie konieczność "rozwiązania kryzysu humanitarnego", z zaznaczeniem, że koordynatorem w tym zakresie powinna zostać ONZ. W punkcie szóstym mowa o "ochronie cywilów i jeńców wojennych", w siódmym o "zapewnieniu bezpieczeństwa elektrowniom jądrowym". Punkt ósmy odnosi się do odrzucenia stosowania gróźb atomowych i "redukcji strategicznych zagrożeń". Punkt dziewiąty to "ułatwienie eksportu zboża", dziesiąty mówi natomiast o konieczności "zaprzestania jednostronnych sankcji", co jest odniesieniem do sankcji nałożonych przez USA i państwa zachodnie jako odpowiedź na rosyjską inwazję. Punkt jedenasty zakłada "utrzymanie stabilności łańcuchów dostaw i łańcuchów przemysłowych", dwunasty postuluje "wspieranie odbudowy stref ogarniętych konfliktem po jego zakończeniu".