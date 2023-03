Morawiecki skomentował ruch Tuska. "Może w ogóle dołączy do PiS?"

Mateusz Morawiecki skomentował doniesienia o tym, że Donald Tusk przeszedł na emeryturę. Na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych szef rządu PiS nie zostawił na liderze PO suchej nitki – jednak problem polega na tym, że... pomylił rodzaje emerytur.

Mateusz Morawiecki skomentował doniesienia o przejściu Donalda Tuska na emeryturę Fot. Twitter / @MorawieckiM

Donald Tusk od roku pobiera europejską emeryturę przysługującą mu jako byłemu przewodniczącemu Rady Europejskiej

Fakt pobierania emerytury przez lidera PO skomentował w nagraniu premier Mateusz Morawiecki

Szef rządu PiS zaatakował Tuska, jednak pomylił emeryturę europejską z polskim świadczeniem, pobieranym z ZUS

Donald Tusk na emeryturze

Donald Tusk jest oficjalnie emerytem. Jak napisał w piątek "Fakt", aktualny lider PO pobiera europejską emeryturę już od niemal roku – dokładnie od 23 kwietnia 2022 roku. Obowiązujący wiek emerytalny dla osób zajmujących wysokie stanowiska w instytucjach Unii Europejskiej wynosi obecnie 66 lat – jednak były premier skorzystał z możliwości wcześniejszej wypłaty świadczenia z racji pełnienia przez niego funkcji przewodniczącego Rady Europejskiej.

Sam Tusk zresztą faktu pobierania europejskiej emerytury nie ukrywał – mówił o tym 10 marca podczas spotkania z mieszkańcami Rokietnicy pod Poznaniem. Prócz tego byłemu premierowi przysługuje również prawo do polskiej emerytury z ZUS, choć nie wiadomo, czy złożył o nią wniosek.

Morawiecki o emeryturze Tuska

Wydaje się, że to rozróżnienie mogło umknąć Mateuszowi Morawieckiemu; aktualny szef rządu opublikował na Twitterze nagranie, w którym komentuje artykuł o emeryturze Tuska – z jego słów wynika jednak, że lider PO pobiera świadczenie z ZUS:

"Dzisiejsza prasa donosi, że Donald Tusk przeszedł na emeryturę. Zastanawiacie się, w jakim wieku zaczął ją pobierać? Tak, w wieku 65 lat. Wszystkim Polakom podniósł wiek emerytalny do 67 lat, a sam szybciutko skorzystał z tego, że PiS wyrzuciło do śmieci jego podwyżkę wieku emerytalnego. Donald Tusk dołączył do milionów beneficjentów polityki rządu PiS" – oznajmia na wideo Morawiecki.

"Może w ogóle dołączy do PiS? E, lepiej nie. Teraz widać jak na dłoni hipokryzję szefa PO. Porzucił zaszczytną funkcję premiera RP i wyjechał do Brukseli. A co zostawił Polakom? Wyższy wiek emerytalny i głodowe świadczenia" – kontynuuje premier.

W dalszej części nagrania Morawiecki zaczyna zachwalać działania swojego rządu. "Na szczęście naprawiliśmy to. Cofnęliśmy krzywdzącą reformę emerytalną Tuska, wprowadziliśmy 13. i 14. emeryturę i emeryturę bez podatku. A kiedy przyszły trudne czasy, zapewniliśmy seniorom rekordową waloryzację świadczeń" – przekonuje. Warto przy tym zaznaczyć, że wskaźnik waloryzacji emerytur ustalany jest z urzędu – nie jest on bezpośrednio wynikiem politycznej decyzji, a odzwierciedleniem aktualnego poziomu inflacji.

"Dla mojego rządu liczy się wiarygodność i odpowiedzialność" – deklaruje dalej Morawiecki. "Odpowiedzialność wobec polskich seniorów, a nie wobec brukselskich elit. Jedynym Polakiem, o którego emeryturę zadbał Donald Tusk, jest sam Donald Tusk. Nie z nami te numery Brunner! – zakończył premier.