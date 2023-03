Takiego Lewandowskiego nie znacie. Nietypowy wywiad Polaka przed El Clasico

Już w niedzielny wieczór odbędzie się kolejna odsłona rywalizacji pomiędzy Barceloną a Realem Madryt. Słynne El Clasico będzie pojedynkiem na szczycie LaLiga. Robert Lewandowski przed tak istotnym momentem sezonu udzielił wywiadu dla ESPN. Polak opowiedział o ważnych momentach w swoim życiu.

Robert Lewandowski zagra swoje pierwsze El Clasico na Spotify Camp Nou

Polak jest najlepszym strzelcem w lidze hiszpańskiej

"Lewy" przez ostatnie osiem lat (2014-22) był gwiazdą Bayernu Monachium

Rzadko można poznać Roberta Lewandowskiego od nieco innej strony, aniżeli strzeleckie rekordy, czy bieżące wieści dotyczące występów, czy to dla Barcelony, czy w roli kapitana reprezentacji Polski. "Lewy" otworzył się jednak kilka dni temu dla dziennikarzy ESPN.

Polak był bohaterem kolejnego odcinka z cyklu "The Bicycle Diaries", którego gospodarzem jest Martin Ainstein. Polski napastnik razem z prowadzącym m.in. siedzieli na leżakach na plaży oraz jeździli po ulicach słonecznej Katalonii.

– W Barcelonie od początku widziałem duży potencjał tego zespołu. Ostatnie dwa lata nie były dla klubu łatwe. W przenosinach do Barcelony widziałem jednak ciekawe wyzwanie. Widziałem też ciekawe perspektyw dla klubu na przyszłość. Dodatkowo chciałem być częścią Barcelony. Wszyscy wiemy, o jak wielkim, słynnym klubie mowa. Chciałem też po pobycie w Monachium poszukać czegoś nowego w swoim życiu – powiedział Lewandowski.

"Czułem się, jakbym rozmawiał z ojcem"

Polak przyznał, że kluczową rolę w jego karierze odegrał Jürgen Klopp. Lewandowski wspominał pewną sytuację z czasów wspólnej pracy w Dortmundzie, kiedy trener BVB odbył ze swoim snajperem bardzo ważną rozmowę.

– Myślałem, że skończymy po 5-10 minutach, a rozmawialiśmy prawie dwie godziny. Czułem się, jakbym rozmawiał z ojcem, za którym tak bardzo tęsknię. Jürgen był dla mnie jak drugi tata. Zawsze mogłem z nim porozmawiać na każdy temat, zwierzyć się z problemów. Trzy dni później strzeliłem hat-tricka i miałem asystę. To był moment, gdy uświadomiłem sobie, jak ważna w futbolu jest mentalność – opowiedział w wywiadzie RL9.

Polski snajper przyznał również, co miałby do przekazania młodemu Lewandowskiemu, który tu i teraz byłby na starcie walki o swoje piłkarskie marzenia.

– Nie słuchaj ludzi, którzy nie chcą dla ciebie jak najlepiej. Idź za głosem serca, dokładnie tam, gdzie marzysz, żeby być. Nigdy się nie poddawaj, pracuj solidnie i myśl o tym, że wszystko jest możliwe – skwitował "Lewy".

El Clasico już w dzisiaj!

Warto dodać, że Lewandowski w rozgrywkach LaLiga dotychczas zdobył 15 goli w 21 meczach. Do tego Polak dołożył cztery asysty. RL9 ustrzelił również pięć goli w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Na słynnym Old Trafford RL9 zakończył trafianie do siatki w sezonie europejskich pucharów, dokładając jednego gola w Lidze Europy UEFA.

Trzeba również odnotować dwa trafienia "Lewego" w rywalizacji o Superpuchar Hiszpanii. Polak miał też okazję zdobyć dublet podczas meczów Copa del Rey.

A już w niedzielę 19 marca słynny pojedynek pomiędzy Barceloną a Realem Madryt, nazywane El Clasico. Będzie to starcie lidera z wiceliderem ligi hiszpańskiej. Mecz rozpocznie się o godzinie 21:00, transmisja na żywo będzie pokazywana w Eleven Sports oraz Canal + Sport.

Co ciekawe, wszystkie bilety na Spotify Camp Nou sprzedały się w ciągu... dziesięciu minut.

