PiS wygrywa, ale to koniec dobrych wieści dla Kaczyńskiego. Oto najnowszy sondaż

Gdyby wybory do Sejmu odbyły się w niedzielę, wygrałoby je Prawo i Sprawiedliwość – ale partii Jarosława Kaczyńskiego wciąż daleko do samodzielnych rządów. W nowym sondażu kolejne ostrzeżenie otrzymuje jednak również opozycja.

Prawo i Sprawiedliwość wciąż wiodą w sondażach Fot. Andrzej Iwanczuk/REPORTER

Nowy sondaż. PiS wciąż na czele, ale traci

Gdyby wybory do Sejmu odbyły się teraz, ich zwycięzcą zostałoby Prawo i Sprawiedliwość z 33,8 proc. głosów – wynika z nowego sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski. Jest to jednak wynik nieco niższy w stosunku do poprzedniego badania. Daleką, drugą, lokatę zajęłaby Koalicja Obywatelska, na którą zagłosowałoby 25,4 proc. wyborców. Ugrupowanie to straciło ponad dwa punkty procentowe.

W siłę znacząco urosła natomiast Konfederacja, która w nowym sondażu zamyka podium z 9,3 proc. głosów. Idzie ona przy tym praktycznie łeb w łeb z Lewicą, na którą oddanie głosu deklaruje 9,2 proc. respondentów.

Na kolejnych pozycjach znalazły się Polska 2050 (8,2 proc. poparcia) i PSL-KP, na które zagłosować chciałoby 6,4 proc. respondentów.

W sondażu United Surveys zabrakło przeliczenia deklarowanych głosów na miejsca w parlamencie, jednak poziom poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości wciąż nie zapewnia partii Jarosława Kaczyńskiego samodzielnej większości.

Czy PiS może utrzymać władzę?

Nowe badanie po raz kolejny pokazuje jednak stabilne poparcie dla Konfederacji – która może stać się czarnym koniem nadchodzących wyborów i kluczem do utrzymania władzy przez PiS. Z sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Pollster na zlecenie "Super Expressu" wynika, że właśnie tak partia Kaczyńskiego mogłaby wciąż stworzyć nowy rząd.

W badaniu Zjednoczona Prawica zajęła pierwsze miejsce na podium – zagłosowanie na partię rządzącą zadeklarowało 33,8 procent badanych. Z kolei Koalicji Obywatelskiej, którą do wyborów ma prowadzić Donald Tusk, przypadło w badaniu drugie miejsce i 28,3 proc. głosów. Bardzo dobry wynik zanotowała także Polska 2050 Szymona Hołowni: przypadło jej 11,2 proc. głosów i trzecie miejsce na podium.

Z kolei Konfederacja, w której w ostatnich miesiącach doszło do rozłamu, a jej liderami są obecnie Krzysztof Bosak oraz Sławomir Mentzen, zdobyła aż 9,7 proc. głosów badanych. To jeden z najlepszych wyników sondażowych ugrupowania w ostatnim czasie. Jeśli powtórzyłby się na jesieni, mógłby posłużyć Prawu i Sprawiedliwości na stworzenie z Konfederacją rządu większościowego.

Dobry wynik Konfederacja uzyskała też m.in. w grudniu 2021 w sondażu IPSOS przeprowadzonym dla OKO.press. Wówczas również odnotowała poparcie na poziomie 10 proc. Również wówczas analitycy wskazywali, że Konfederacja mogłaby stworzyć z PiS rząd większościowy (wprowadziłaby do Sejmu 46 posłów, a obie partie miałyby wówczas 235 posłów).

Z kolei na początku marca tego roku Konfederacja uzyskała jeszcze lepszy wynik, plasując się na trzecim miejscu na podium.

Warto przy tym zauważyć, że Zjednoczona Prawica, mimo szalejącej inflacji, wciąż notuje wysokie poparcie, a momentami nawet jego wzrost.

– To jest wyraźny sygnał dla opozycji, że prowadzenie w taki sposób kampanii czy prekampanii oraz komunikowanie się z wyborcami nie przyniesie dalej żadnego efektu, a może nawet przynieść efekt odwrotny, czyli zniechęcenie – skomentował dla naTemat dr Mirosław Oczkoś, ekspert ds. wizerunku i marketingu politycznego.