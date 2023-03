Nadchodzi pierwszy dzień wiosny. Pogoda nas nie rozpieści, a temperatury nieco zaskoczą

Już 21 marca rozpocznie się kalendarzowa wiosna, jednak dzień wcześniej wypada pierwszy dzień wiosny astronomicznej. Co czeka nas w tym okresie, i czy słońce oraz ciepła aura zostanie z nami na dłużej?

Jaką pogodę przyniesie pierwszy dzień wiosny? Fot. Tomasz Kawka/East News

20 i 21 marca to pierwsze dni astronomicznej i kalendarzowej wiosny

Według długoterminowych prognoz pogody, w trakcie trwania tej pory roku, czeka nas sporo opadów

Pierwszy tydzień wiosny przyniesie do całego kraju sporo deszczu, natomiast nie powinno być wietrznie

Ostatnie, słoneczne dni zaprosiły wiosnę do naszego kraju. W miniony weekend niemal w całej Polsce termometry wskazywały powyżej 15 stopni Celsjusza. Jednak zarówno astronomiczna, jak i kalendarzowa wiosna dopiero przed nami.

W tym roku pierwszy wiosenny dzień potrwa 12 godzin i 17 minut, dokładny moment rozpoczęcia astronomicznej wiosny wypada w poniedziałek 20 marca o godzinie 22.24.

Natomiast dzień później, 21 marca, jak co roku rozpocznie się kalendarzowa wiosna. Według tego kryterium ta pora roku potrwa do 21 czerwca.

Wiosna 2023

Przez cały wiosenny okres na niebie wieczorami doskonale będzie widoczna Wenus. W ciągu tych trzech miesięcy będzie można dostrzec również gwiazdozbiór Oriona czy tzw. Trójkąt Wiosenny. Co więcej, w okresie od 16 do 25 kwietnia, na niebie pojawi się rój meteorów.

20 kwietnia nadejdzie hybrydowe zaćmienie Słońca, które jednak nie będzie widoczne w naszym kraju. 5 maja nastąpi natomiast półcieniowe zaćmienie Księżyca. W Polsce będzie zauważalne przy wschodzie Księżyca.

Już 21 marca będziemy świadkami pierwszego wiosennego nowiu księżyca. Natomiast pierwsza pełnia w tej porze roku czeka nas 6 kwietnia. Później kolejno 5 maja i 4 czerwca.

A co z pogodą? Według długoterminowych prognoz pogody zarówno kwiecień, jak i maj mogą być trochę deszczowe, ale za to ciepłe. Synoptycy podają natomiast, że w czerwcu przyjedzie mocniejsze ocieplenie, a wraz z nim naprawdę wysokie temperatury zwiastujące lato.

Pogoda w pierwszym tygodniu wiosny. Przydadzą się parasole

Czy wiosenne słońce z minionego weekendu zostanie z nami na dłużej? Niekoniecznie. W pierwszy dzień astronomicznej wiosny od zachodu w głąb kraj przemieszczać będą się opady deszczu. Jedynie na Podlasiu i Podkarpaciu na ogół nie powinno padać. Podobnie w przypadku pierwszego dnia kalendarzowej wiosny. Tego dnia w większości kraju również pojawią się przelotne opady.

Nie lepiej zapowiadają się pozostałe dni pierwszego tygodnia wiosny. Meteorolodzy prognozują, że aż do niedzieli mogą wystąpić okresowe opady deszczu. Co więcej, mimo dość wysokich temperatur, od piątku zacznie wiać, przez co nadejdzie ochłodzenie. Porywy wiatru mogą stać się dość silne, rozpędzając się nawet do 50-80 km/h.

Jaka pogoda na Wielkanoc 2023?

W tym roku Wielkanoc wypada 9 kwietnia. Najnowsze długoterminowe prognozy pogody pokazują, że nie powinniśmy spodziewać się ani wysokich temperatur, ani opadów deszczu lub śniegu.

Także w Niedzielę Wielkanocną pogoda nie będzie nas rozpieszczać. Według ostatnich prognoz, termometry pokażą maksymalnie 5 stopni Celsjusza, a na słońce nie ma nawet co liczyć. Pocieszyć może jednak fakt, że Wielkanoc powinna być bezwietrzna. Obejdzie się też bez opadów deszczu i śniegu. Poniedziałek Wielkanocny podobnie, jak niedziela powita nas pogodą nieprzekraczającą 5 stopni Celsjusza. W nocy temperatura może jednak spaść poniżej zera.