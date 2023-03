O w mordę jeża, Boczek i Paździoch w nowym odcinku "Kiepskich"! Tak przekonują Ferdka

Serial "Świat według Kiepskich" teoretycznie się skończył, ale właśnie pojawił się odcinek specjalny z Marianem Paździochem i Arnoldem Boczkiem. Jak to możliwe, skoro grający ich aktorzy nie żyją? Wszystko dzięki nowoczesnej (i kontrowersyjnej) technologii.

Boczek i Paździoch powrócili w nowym odcinku "Kiepskich". Jak to możliwe? Kadry ze "Świata Według Kiepskich" / Polsat Box Go

"Świat według Kiepskich" był nadawany na Polsacie od 1999 roku. To najdłużej emitowany polski serial zaraz po "Klanie".

16 listopada Polsat wypuścił ostatni odcinek - dokładnie 588. z 31. sezonu.

Jednak dziś, 20 marca, na Polsat Box Go miał premierę odcinek specjalny z numerkiem 589.

Może wywołać kontrowersje. Za sprawą technologii deepfake z zaświatów powrócili kultowi bohaterowie: Boczek i Paździoch. Odwiedzili Ferdka (Andrzej Grabowski), bo ten się nie chciał szczepić.

Finał "Kiepskich" rozczarował fanów, ponieważ był nakręcony jak zwykły odcinek, a nie zwieńczenie ponad 20-letniej serii (scenarzyści najwyraźniej byli zaskoczeni decyzją o końcu emisji). A potencjał był, bo Ferdek zawitał w nim do nieba. Twórcy postanowili teraz naprawić błąd i tym razem to zaświaty odwiedziły kamienicę przy Ćwiartki 3/4 w nostalgicznym odcinku specjalnym.

Specjalny odcinek "Świata według Kiepskich". Nawet zmarli chcą przekonać Ferdka do zaszczepienia się

Bonusowy epizod "Kiepskich" wyszedł dość niespodziewanie i jest trochę... spóźniony. Dzieje się bowiem w czasach pandemicznych kwarantann i lockdownów, które mamy już dawno za sobą. Tak samo, jak i kampanie zachęcające do szczepień. 589. odcinek może wkurzyć antyszczepionkowców i zarzucą Polsatowi propagandę.

Ferdek nie chce się szczepić, "bo w tych szczepionkach cipy są". Wszyscy sąsiedzi, a także syn Walduś (Bartosz Żukowski) próbują go przekonać, ale on jest twardy jak skała. Bohatera granego przez Andrzeja Grabowskiego nachodzą też wspomnienia o jego nieżyjących kolegach. Ci nagle się pojawiają, bo podobno wybiera się do nieba (bo nie chce się szczepić). Opowiadają mu, że u góry wcale nie jest tak super, jak się wydaje.

Czy Ferdek okaże się zatwardziałym foliarzem, czy pójdzie po rozum do głowy? Nie będę spoilerował. Odcinek możecie obejrzeć na Polsat Box Go. Poniżej znajdziecie jeszcze jego oficjalny opis.

W specjalnym odcinku „Świata według Kiepskich”, dzięki zaawansowanej technologii deepfake, pojawią się ulubieńcy widzów - Arnold Boczek i Marian Paździoch! Odcinek został poświęcony pamięci aktorów grający te postaci: Dariusza Gnatowskiego i Ryszarda Kotysa. Co wydarzy się w odcinku specjalnym? Halinka zabroni wychodzić mężowi z domu, a Zofia Strzygoń… przejmie obowiązki pani domu! Poinstruowana przez Kiepską, zawita u Ferdka z serdelkami i informacją, że będzie przygotowywać mu posiłki. W obliczu pandemii koronawirusa Ferdek będzie mierzyć się też z egzystencjalnymi dylematami. W rozważaniach na temat życia w zaświatach bezcennych rad udzielą mu Archanioł Gabriel, a także dawni mieszkańcy kamienicy - Arnold Boczek i Marian Paździoch. Opis specjalnego odcinka "Kiepskich"

Boczek i Paździoch powrócili z zaświatów. Wygląda to niesamowicie, ale czy etycznie?

Dariusz Gnatowski, który wcielał się Boczka, zmarł w 2020 roku, a odtwórca roli Paździocha, czyli Ryszard Kotys, odszedł w 2021 roku. Jakim cudem ich postacie pojawiły się w nowym odcinku? Technologia deepfake wciąż nie potrafi zaskakiwać i jest coraz częściej wykorzystywana w mniej czy bardziej etyczny sposób również w filmach i serialach. Urokiem "Kiepskich" były słabe efekty komputerowe, ale tym razem autorzy naprawdę się postarali - iluzja jest niesamowita i aż trudno uwierzyć, że to cyfrowa sztuczka.

Sztuczna inteligencja na podstawie wcześniejszych odcinków nauczyła się twarzy i mimiki aktorów. Następnie zostało to nałożone na żywych dublerów - Paździocha zagrał Mariusz Czajka, a głos Ryszarda Kotysa naśladował Paweł Okoński. Z kolei Boczka odtworzył Michał Pietrzak (ciało) i Artur Kujawa (dubbing). Na koniec odcinka możemy zobaczyć, jak to wyglądało przed dodaniem efektów komputerowych.

Polsat jednak nie użył twarzy nieżyjących aktorów za plecami ich bliskich, by perfidnie przyciągnąć ludzi do swojej platformy streamingowej. W napisach końcowych możemy przeczytać podziękowania dla rodzin "za wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunków zmarłych aktorów". Możliwe więc, że odcinek miał taką, a nie inną fabułę, bo rodziny chcieli zachęcić widzów do szczepień. Zarówno Dariusz Gnatowski, jak i Ryszard Kotys, przed śmiercią byli zakażeni koronawirusem.