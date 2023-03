Prezydent Chin z wizytą w Moskwie. Putin wyjawił, jakie ma oczekiwania

Prezydent Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinping rozpocznie w poniedziałek swoją wizytę w Moskwie, która potrwa do środy. Spotka się z Władimirem Putinem, który w artykule dla chińskich mediów zaznaczył już, że ma "duże oczekiwania" w związku z rozmową z Xi.

Prezydent Chin Xi Jinping rozpoczyna wizytę w Moskwie. Fot. AP/Associated Press/East News

Najprawdopodobniej tuż po spotkaniu z Putinem, Xi będzie chciał przeprowadzić rozmowę z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim

Przywódca Chin z wizytą w Rosji. W tle sprawa wojny w Ukrainie

W poniedziałek przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinping rozpocznie wizytę w Rosji. Będzie on pierwszym światowym przywódcą, który spotka się z Władimirem Putinem już po wydaniu nakazu aresztowania rosyjskiego prezydenta przez Międzynarodowy Trybunał Karny.

Na stronie Kremla wydano komunikat, który zapowiada, że przywódcy mają omówić "aktualne kwestie dalszego rozwoju wszechstronnego partnerstwa i współpracy strategicznej" Rosji i Chin. Planowana jest także "wymiana poglądów w kontekście pogłębiania rosyjsko-chińskiej współpracy na arenie międzynarodowej". Zapowiedziano również podpisanie "wielu ważnych dokumentów dwustronnych".

Prezydent Federacji Rosyjskiej wystosował artykuł zapowiadający spotkanie z Xi, który został opublikowany w chińskiej gazecie. Natomiast przywódca Chińskiej Republiki Ludowej napisał artykuł do kremlowskich mediów. Obaj przywódcy zaznaczyli swoje oczekiwania.

Władimir Putin o Xi: Stary, dobry przyjaciel

W artykule opublikowanym w chińskiej gazecie Władimir Putin wskazał, iż spotkanie będzie potwierdzeniem "szczególnego charakteru partnerstwa rosyjsko-chińskiego". Dodał również, że ma duże oczekiwania w związku z wizytą Xi, "starego, dobrego przyjaciela".

"To przełomowe wydarzenie potwierdza szczególny charakter partnerstwa rosyjsko-chińskiego, które zawsze opierało się na wzajemnym zaufaniu, poszanowaniu suwerenności i interesów drugiej strony. Mamy duże oczekiwania co do zbliżających się rozmów. Nie mamy wątpliwości, że nadadzą one nowy, potężny impuls całej naszej dwustronnej współpracy. Jest to również dla mnie świetna okazja, aby spotkać się z moim starym, dobrym przyjacielem, z którym łączą nas serdeczne relacje" - napisał Putin, zapowiadając spotkanie z Xi.

Będą rozmowy na linii Pekin-Kijów?

W artykule dla "Rossijskajej gaziety" Xi Jinping napisał o "wyznawaniu koncepcji wiecznej przyjaźni i wzajemnie korzystnej współpracy", a także o rozwijaniu stosunków "zgodnie z wyraźną logiką historyczną". Komunistyczne władze Chin dotychczas nie potępiły rosyjskiej agresji i wzbraniają się przed nazywaniem jej inwazją. Pekin sprzeciwia się także sankcjom nakładanym na Moskwę.

Xi nawiązał również do 12-punktowego planu pokojowego, który Chiny zaprezentowały w ubiegłym miesiącu. Jak zaznaczył prezydent Chin w artykule, "ten dokument to solidna podstawa do zneutralizowania konsekwencji kryzysu".

Dziennik "Wall Street Journal" podaje, że tuż po spotkaniu z Władimirem Putinem prezydent Chin planuje rozmowę z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Zaznacza się, że byłby to pierwszy bezpośredni kontakt ukraińskiego przywódcy z głową Chińskiej Republiki Ludowej od momentu rozpoczęcia rosyjskiej inwazji.

W ubiegłym tygodniu szef chińskiego MSZ Qin Gang rozmawiał telefonicznie ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Dmytro Kułebą. Kułeba ogłosił, że rozmowa dotyczyła głównie zasad integralności terytorialnej.