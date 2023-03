Po pierwszych przebłyskach wiosny znowu atak zimna. IMGW już ostrzega

W weekend odczuliśmy już prawdziwie wiosenne temperatury, ale ta spokojna i przyjemna aura niestety nie utrzyma się długo. Co prawda nadal będzie ciepło, ale IMGW prognozuje m.in. burze.

Nadciąga silny wiatr, deszcz i burze. Fot. wxcharts.com

Jak podaje IMGW, już we wtorek 21 marca w Polsce pojawi się więcej chmur, co raczej nie zapowiada pięknego pierwszego dnia wiosny.

Na przeważającym obszarze kraju wystąpią opady deszczu, w Beskidach i Bieszczadach deszcz ze śniegiem, a w Tatrach śnieg. Będzie w miarę ciepło, od 7°C do 12°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich. W Sudetach porywy wiatru osiągną 55 km/h.

Deszcz i burze w prognozach IMGW

W środę przez północną i centralną Polskę będzie się przemieszczać strefa opadów deszczu i tylko południe kraju pozostanie pogodne. W kotlinach Podkarpackich i na Suwalszczyźnie trzeba przygotować się na chłodne poranki – do 2°C. W dzień temperatura podskoczy tam do 9°C. Najcieplej będzie na Dolnym Śląsku – nawet 17°C. Dokuczliwy przez cały dzień może okazać się porywisty wiatr.

Niestety w czwartek temperatura na północy kraju spadnie do około 9°C – będzie to efekt deszczowego frontu. Cieplej ma być w Małopolsce, gdzie wystąpią przejaśnienia, a termometry pokażą 16-18°C. W tym regonie wzrośnie też prędkość wiatru, w porywach do 60 km/h.

Jaka pogoda na weekend 25-26 marca?

IMGW ostrzega, że już w najbliższy w piątek czeka nas bardzo dynamiczna pogoda. To wszystko za sprawą głębokiego niżu na Bałtyku, który będzie miał wpływ na aurę w całej Polsce.

Według synoptyków na północy pojawią się burze oraz opady deszczu. Najchłodniej będzie nad morzem – około 9°C, a najcieplej ponownie w Małopolsce i na Podkarpaciu – do 16-17°C. Wiatr na Pomorzu w porywach do 75 km/h, miejscami nad morzem do 85 km/h.

Podobnie wyglądają prognozy na sobotę i niedzielę. Zachmurzenie ma być zmienne, trzeba liczyć się też z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 8°C na północy do 14-16°C na południu. W całym kraju będzie porywisty wiatr. W czasie burz może powiać do 70 km/h.

Pierwsze prognozy pogody na wakacje 2023

Warto dodać, że IMGW przygotował już eksperymentalną prognozę pogody na okres wakacji 2023 roku. Wszystko wskazuje na to, że ze spokojem możemy wyczekiwać lata. Średnie temperatury dla czerwca i lipca przekroczą dotychczasowe normy.

Jak wynika z prognozy długoterminowej, średnia temperatura w czerwcu będzie wynosić od 13,8 stopnia Celsjusza w Zakopanem do 18,3 stopniach we Wrocławiu i Warszawie. Te wartości przewyższają normy z poprzednich lat.

To oznacza, że wakacje w 2023 roku mogą być wyjątkowo ciepłe. Już w lipcu średnia temperatura wyniesie od 15,7 stopni w Zakopanem do 20,3 stopni w Warszawie i Opolu.