Konfederacja rozmawia z PiS o koalicji? Bosak: Kaczyński nie jest poczciwym dziaduniem

J eden z ostatnich sondaży pokazał, że Prawo i Sprawiedliwość miałoby szansę na utworzenie rządu większościowego z Konfederacją. Co na to lider tej partii, Krzysztof Bosak? – PiS to nie jest grzeczny miś, a Jarosław Kaczyński nie jest poczciwym dziaduniem. To wyrachowani politycy – powiedział w programie "Express Biedrzyckiej". Apelował też do wyborców, by "nie byli naiwni".