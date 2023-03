"Źle go słyszeliście". Niezręczny moment podczas spotkania Xi i Putina

P rzywódca Chin Xi Jinping przebył do Moskwy z trzydniową wizytą. Spotkał się tam z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Podczas rozmowy doszło do nieco niezręcznej sytuacji. Xi skomentował bowiem start Putina w kolejnych wyborach, którego on nawet nie ogłosił.