Tajemnicze zaginięcie matki i córki z Wrocławia. W tle konflikt z youtuberem

Wciąż nie wiadomo, co stało się z 19-letnią Wiktorią Majchrzak i jej matką Renatą, które ostatni raz były widziane dokładnie tydzień temu. Na jaw wychodzą jednak nowe szczegóły dotyczące tajemniczego zaginięcia – w tym konfliktu z jednym z youtuberów, w który kobiety miały być uwikłane.

Renata Majchrzak i Wiktoria Majchrzak zaginęły w ubiegłym tygodniu Fot. Fundacja "Na Tropie" im. Janusza Szostaka

Wciąż trwają poszukiwania 19-letniej Wiktorii Majchrzak z Wrocławia i jej matki Renaty

Kobiety ostatni raz były widziane w poniedziałek 13 marca, kiedy to wybrały się na spotkanie z youtuberem, z którym były w konflikcie

Głos zabrał mężczyzna, z którym matka i córka zamierzały się spotkać

Zniknięcie Wiktorii i Renaty Majchrzak. W tle konflikt o piece?

40-letnia Renata Majchrzak i jej 19-letnia córka Wiktoria ostatni raz widziane były w poniedziałek 13 marca rano. Bliskim powiedziały, że udają się na spotkanie z youtuberem w sprawie pieca marki SolZbych, które firma kobiet oferowała na Allegro. W sobotę 18 marca policja została poinformowana o ich zaginięciu, wówczas pojawiły się też ogłoszenia w mediach społecznościowych.

Właśnie kwestia ekologicznego pieca elektrycznego sprzedawanego przez firmę Renaty i Wiktorii Majchrzak zdaje się łączyć z tajemnicą ich zniknięcia. Na kanale YouTube "Wiktoria Majchrzak" zamieszczonych jest łącznie osiem filmów, z czego siedem dotyczy pieca SolZbych i sporu z youtuberem prowadzącym kanał o zielonej energii.

Mężczyzna zdradził w rozmowie z "Gazetą Wyborczą", że to Renata Majchrzak zgłosiła się do niego z propozycją zrobienia materiału o sprzedawanym przez jej firmę piecu. – Odpowiedziałem pani Majchrzak, że najpierw muszę to urządzenie zobaczyć, przetestować, sprawdzić. Odpisała mi – a było to w styczniu – że zaprasza na prezentację na 13 marca – opowiada.

To był początek sporu: youtuber we współpracy z fachowcem stworzył bowiem film, w którym wyraził wątpliwości co do tego, czy parametry pieca deklarowane przez Majchrzak są w ogóle możliwe do osiągnięcia.

W odpowiedzi na to kobieta nagrała kolejny film, w którym zaprezentowała rysunki pokazujące budowę pieca i stwierdzając, że jest atakowana. Kolejne nagranie pojawiło się na kanale we wtorek 14 marca – dzień po zniknięciu kobiet. Renata Majchrzak twierdzi w nim, że nagranie miało miejsce 12 marca, jednak opublikowane zostanie z opóźnieniem.

Kobieta zarzuca youtuberowi, że ten na zlecenie konkurencji oczernia jej firmę – i żąda od niego zadośćuczynienia w wysokości miliona złotych za hejt i groźby. Twierdzi, że mężczyzna zaproponował jej 100 tys. zł za wykonanie dla niego prezentacji pieca. Jak przekonuje, zgodziła się na to, choć youtuberowi nie ufa. Z tego też powodu na spotkanie zamierzała zabrać dyktafon oraz paralizator do samoobrony.

Sam youtuber przekonuje w rozmowie z "Wyborczą", że twierdzenia kobiety to nieprawda, a on sam nic o spotkaniu z matką i córką nie wiedział. W nagraniu opublikowanym w środę 15 marca informuje, że złożył zawiadomienie o groźbach karalnych – poczuł się bowiem zagrożony informacją, że kobiety jadą do niego z paralizatorem.

Wrocław. Zaginięcie Renaty i Wiktorii Majchrzak

19-letnia Wiktoria Majchrzak oraz jej 40-letnia matka Renata Majchrzak ostatni raz były widziane w poniedziałek 13 marca 2023 roku w godzinach porannych. Z domu przy ul. Karola Olszewskiego we wrocławskiej dzielnicy Biskupin odjechały białym autem Renault Trafic z niebieskimi napisami.

Wiktoria Majchrzak ma 175 centymetrów wzrostu, ok. 55 kilogramów wagi, blond włosy oraz brązowe oczy. W dniu zaginięcia ubrana była w grubą czarną kurtkę i białe buty Nike Air Force 1 sięgające do kostki.

Jej matka, Renata Majchrzak ma blond włosy i ok. 175 centymetrów wzrostu, jest przy tym szczupłej budowy ciała. Na jej prawej dłoni znajduje się charakterystyczny tatuaż korony. W dniu zaginięcia ubrana była w długą zieloną kurtkę oraz czarne botki.

Osoby, które mogą pomóc w odnalezieniu zaginionych kobiet, proszone są o kontakt z Fundacją "Na Tropie" im. Janusza Szostaka lub z Komisariatem Policji Wrocław Śródmieście pod numerem telefonu 47 871 43 58.