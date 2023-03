Świat sportu czeka na dobre wieści od Kubackich. "Nie chcę mówić więcej, robić zamieszania"

Kolejne słowa wsparcia dla familii Kubackich w tak trudnym momencie napłynęły od Justyny Żyły. "Fakt" opublikował kilka wypowiedzi byłej żony mistrza świata z Planicy z tego roku. Była partnerka Piotra Żyły, jest w szoku po poniedziałkowych informacjach i wysyła dużo ciepłych słów w stronę Kubackich.

Dawid i Marta Kubaccy otrzymali w ostatnich godzinach mnóstwo wsparcia ze świata sportu. Fot. MAREK DYBAS/REPORTER

Dawid Kubacki to wicelider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata

Polak nagle zrezygnował ze startu w niedzielnym konkursie w Vikersund

Skoczek w poniedziałek napisał o walce o życie swojej żony Marty

Niedzielna rywalizacja na skoczni w Vikersund dla polskich kibiców przebiegła w cieniu tajemniczej decyzji Dawida Kubackiego. Polak odłożył na bok obowiązki związane ze sportem i wybrał to, co najważniejsze. Tak można wnioskować z oficjalnego stanowiska, które pojawiło się przed rozpoczęciem rywalizacji Biało-Czerwonych na skoczni.

"Dawid Kubacki z przyczyn osobistych opuszcza cykl Raw Air i nie wystartuje w dzisiejszym konkursie" – napisano w krótkim komunikacie Polskiego Związku Narciarskiego.

Sprawa wyjaśniła się na otwarcie nowego tygodnia.

"Mój nagły powrót do domu.... jestem wam winien słowo wyjaśnienia. Moja żona Marta wylądowała w szpitalu z przyczyn kardiologicznych, jej stan jest ciężki i lekarze walczą o jej życie. Jest w dobrych rękach, to silna dziewczyna, wiem, że będzie walczyła. Oczywiście to dla mnie koniec sezonu, ale nie to jest teraz najważniejsze" – napisał w poniedziałek w mediach społecznościowych Kubacki.

Wielkie wsparcie dla rodziny Kubackich

Od poniedziałku pojawia się wiele wypowiedzi, z których płynie mnóstwo dobrej energii w stronę familii Kubackich. Głos zabrały mniej i bardziej znane postaci ze świata sportu. W mediach wypowiadali się m.in. Adam Małysz, Wojciech Fortuna, komentarze zostawili także Iga Świątek czy... prezydent Andrzej Duda.

"W tym trudnym momencie wszyscy jesteśmy z Dawidem Kubackim i Jego Najbliższymi. Dobrą, życzliwą myślą, wsparciem i modlitwą o zdrowie otaczamy całą Rodzinę. Drogi Panie Dawidzie! Od lat jest Pan dla Polski i dla nas zawsze i niezawodnie. Jesteśmy z Panem!!!" – napisał na Twitterze prezydent Polski.

Głos zabrała także była żona Piotra Żyły, która dobrze zna Martę Kubacką.

– Dla nas wszystkich był to szok i bardzo przykra sytuacja. Jeszcze raz życzę, żeby jak najszybciej wszyscy wrócili cali i zdrowi do domu. Żeby wszystko ułożyło się po ich myśli. Marta jest ciepłą, bardzo sympatyczną i dobrą koleżanką. Nie chcę mówić więcej, robić zamieszania. Naprawdę, z całego serca życzę jej i wszystkim zdrowia – powiedziała w rozmowie dla "Faktu" Justyna Żyła, była żona mistrza świata z Planicy z tego roku.

Dawid Kubacki w ostatnich latach wyrósł na lidera reprezentacji Polski. Skoczek przywiózł z ubiegłorocznych igrzysk olimpijskich w Pekinie jedyny medal dla Biało-Czerwonych. Kubacki zdobył w Chinach brązowy medal.

Ten sam wynik powtórzy podczas tegorocznych MŚ w narciarstwie klasycznym w Planicy. Dodatkowo Polak do samego końca liczył się w walce o Kryształową Kulę, rywalizując o zwycięstwo w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.