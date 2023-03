Wielkie wsparcie dla Kubackich ze świata sportu. Wzruszające wpisy w sieci

Po wstrząsających informacjach, dotyczących walki o życie żony Dawida Kubackiego, rodzina Kubackich otrzymuje mnóstwo słów wsparcia. Pod wpisem skoczka, w którym wyjaśnił nagłą decyzję o przerwaniu sezonu PŚ, znalazł się mnóstwo gestów m.in. postaci ze świata sportu. Wszyscy trzymają kciuki za Martę Kubacką.

Dawid Kubacki w poniedziałek podzielił się w mediach społecznościowych informacjami o walce jego żony Marty. Fot. IMAGO/MANUEL GEISSER/Imago Sport and News/East News

Dawid Kubacki to wicelider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata

Polak nagle zrezygnował ze startu w niedzielnym konkursie w Vikersund

Skoczek w poniedziałek napisał o walce o życie swojej żony Marty

Niedzielna rywalizacja na skoczni w Vikersund dla polskich kibiców przebiegła w cieniu tajemniczej decyzji Dawida Kubackiego. Polak odłożył na bok obowiązki związane ze sportem i wybrał to, co najważniejsze. Tak można wnioskować z oficjalnego stanowiska, które pojawiło się przed rozpoczęciem rywalizacji Biało-Czerwonych na skoczni.

"Dawid Kubacki z przyczyn osobistych opuszcza cykl Raw Air i nie wystartuje w dzisiejszym konkursie." – napisano w krótkim komunikacie Polskiego Związku Narciarskiego.

Sprawa wyjaśniła się na otwarcie nowego tygodnia.

"Mój nagły powrót do domu.... jestem wam winien słowo wyjaśnienia. Moja żona Marta wylądowała w szpitalu z przyczyn kardiologicznych, jej stan jest ciężki i lekarze walczą o jej życie. Jest w dobrych rękach, to silna dziewczyna, wiem, że będzie walczyła. Oczywiście to dla mnie koniec sezonu, ale nie to jest teraz najważniejsze." – napisał w poniedziałek w mediach społecznościowych Kubacki.

Ogromne wsparcie dla Kubackich

Pod wpisem pojawiło się mnóstwo komentarzy. Nie zabrakło wielu zdań wsparcia ze strony znanych sportowców, którzy w zupełnie naturalny sposób, dali sporo pozytywnej energii swoimi słowami. Liczba wpisów rośnie praktycznie z godziny na godzinę.

Ewa Bilan-Stoch, żona polskiego mistrza Kamila Stocha, wysłała wymowne serce. Wyrażające równie wiele, co kolejne wpisy pod zdjęciem na profilu Kubackiego.

"Trzymajcie się mocno" – napisała Anna Kiełbasińska, nasza lekkoatletyczna multimedalistka.

"Dawid wszystkiego dobrego dla ciebie i twojej rodziny! Naprawdę mam nadzieję, że wszystko ułoży się dobrze" – dodał Karl Geiger, jeden z najlepszych niemieckich skoczków narciarskich.

"Dużo zdrowiaaa!! Trzymajcie się !" – napisała Joanna Wołosz, siatkarka reprezentacji Polski.

"Dużo zdrowia!" – dodał Piotr Nowakowski, siatkarski multimedalista, były reprezentant.

"Bądźcie silni. Najlepsze życzenia i trzymam kciuki" – napisał Halvor Egner Granerud, norweski triumfator PŚ oraz cyklu Raw Air.

Spośród skoczków komentarzy jest naprawdę dużo. Praktycznie z każdej strony sportowego świata Kubacki otrzymał wsparcie w tak trudnym momencie.

Specjalne życzenia wsparcia Kubaccy otrzymali także od Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS).

Pojawiły się również słowa od trenera Biało-Czerwonych, oficjalnie opublikowane poprzez Polski Związek Narciarski.

"Sport schodzi teraz na drugi plan. Moje myśli i myśli całego zespołu są z Dawidem, jego żoną i całą rodziną. Modlimy się za nich i przesyłamy siłę, jakiej teraz potrzebują, aby wszystko skończyło się dobrze" – powiedział Thomas Thurnbichler.

Dawid Kubacki w ostatnich latach wyrósł na lidera reprezentacji Polski. Skoczek przywiózł z ubiegłorocznych igrzysk olimpijskich w Pekinie jedyny medal dla Biało-Czerwonych. Kubacki zdobył w Chinach brązowy medal.

Ten sam wynik powtórzy podczas tegorocznych MŚ w narciarstwie klasycznym w Planicy. Dodatkowo Polak do samego końca liczył się w walce o Kryształową Kulę, rywalizując o zwycięstwo w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.