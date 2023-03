Polska gospodarzem lekkoatletycznych MŚ! Zwyciężyło jedno z województw

B ardzo dobre wieści dla polskich kibiców. Lekkoatletyka będzie miała swoje święto w 2026 roku. Kandydatura województwa kujawsko-pomorskiego wygrała i to właśnie tam zorganizowane zostaną halowe MŚ. Miejscem zmagań ma być Arena Toruń. To drugie takie wyróżnienie dla Polski, wcześniej miało to miejsce w 2014 roku.