Pierwsze pizze i burgery z robakami już w Polsce. Wiadomo, co dokładnie mają w składzie

Pizza i burgery z robakami, a konkretnie: z jadalnymi owadami mącznika młynarka? W jednej z sieci restauracji 7 Street – Bar & Grill jest już szansa na skosztowanie tego typu specjałów. Zainteresowanie jadalnymi robakami w hurtowniach też wzrosło: a wszystko za sprawą politycznej burzy rozpętanej przez polityków Zjednoczonej Prawicy.

"Potwierdzamy, że z Unii Europejskiej nie otrzymaliśmy w piątek przelewu za promowanie jadalnych owadów, potwierdzamy też, że prezydent Rafał Trzaskowski nie zmusił nas do wprowadzania ich do menu" – żartują właściciele sieci 7 Street – Bar & Grill, która wprowadziła do swojej oferty burgery i pizzę z robakami.

Pizza i burgery z robakami w polskiej sieci restauracji

Nawiązując do ostatnich wydarzeń na scenie politycznej i burzy o "jadalne robaki" rozpętanej przez polityków Prawa i Sprawiedliwości, restauracja dodaje też: "potwierdzamy też, że robaki nie pochodzą z fermy robaków firmy HiProMine, która otrzymała w tym roku 14,4 mln PLN dofinansowania od Ministerstwa Rozwoju i Technologii, potwierdzamy również, że nasza oferta, nie ma nic wspólnego z polityką".

Burgery z robakami kosztują 39 zł. Ich skład to bułka Brioche, sos chili-lime, rukola, sezonowana wołowina, ser cheddar, ogórek konserwowy, pomidor, czerwona cebula oraz same robaki, czyli jadalne owady mącznika młynarka o smaku pomidorów z ziołami.

By rozwiać wątpliwości sceptycznych klientów, restauracja zaznacza też: "Owady dostarczone są do nas uprażone. Po każdym wydanym burgerze sprzątamy stanowisko pracy". Podkreślają też to, co do dyskusji publicznej nie przebiło się od razu: "dla niewtajemniczonych i oburzonych małe wprowadzenie: od dawna zjadacie owady między innymi w Waszych ulubionych żelkach, Delicjach szampańskich i wielu innych smakołykach np. w formie E120 - kwas karminowy, czyli barwnik".

"Warto dodać, że do dziś istnieją na świecie regiony, w których zjada się owady od czasów prehistorycznych (Afryka, Azja), a dzisiaj przechadzając się ulicami Tajlandii przez street foodowe bazarki możecie zjeść kilkadziesiąt rodzajów grillowanych owadów".

Gdzie można zjeść burgery i pizzę z robakami? Lokale m.in. w Warszawie, Wałbrzychu i Olsztynie

Burgery to nie wszystko, bo dyrektor generalny 7 Street Łukasz B. Błażejewski w rozmowie z serwisem horecanet.pl mówi, że z kolei w lokalach Frentzza – Pizza & Friends (jedna z marek 7street) zjemy... "pizzę z rzemieślniczej mąki z sosem pikantnym pomidorowym serem mozzarella, suszonymi pomidorami, kukurydzą, oliwkami, bazylią, chili grysem, jadalnymi owady mącznika młynarka o smaku pomidorów z ziołami". Również kosztuje ona 39 zł.

Patryk Sienkiewicz z firmy FoodBugs.pl w rozmowie z horecanet.pl dodaje, że burza medialna ws. jadalnych robaków znacznie przyczyniła się do wzrostu zainteresowania klientów tym produktem w sklepie internetowym.- Aktualnie wysyłamy kilkaset paczek tygodniowo - powiedział.

7 street ma swoje restauracje m.in. w Elblągu, Żyrardowie oraz w dwóch placówkach w Warszawie: w dzielnicy Wawer i na Gocławiu. Z kolei lokale Frentzza – Pizza & Friends znajdują się w Elblągu, Olsztynie, Sierpcu, Wałbrzychu czy Żyrardowie.

