Kisio już dawno odpuściła sobie show-biznes. Jak żyje teraz 40-letnia aktorka?

Aleksandra Kisio zaliczyła swój telewizyjny debiut dwie dekady temu. Po tym, jak 2012 roku w mediach zrobiło się głośno o jej konflikcie z matką, aktorka zdecydowała, że nie chce urządzać publicznego prania brudów i wycofała się z show-biznesu. Co dzisiaj u niej słychać? Ostatnio skończyła 40 lat.

Jak żyje teraz Aleksandra Kisio? Aktorka odsunęła się od show-biznesu

Aleksandra Kisio jest absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. Urodziła się 22 marca 1983 roku w Szczecinie. Zagrała w wielu filmach (m.in. "Kariera Nikosia Dyzmy") i serialach (m.in. "Prosto w serce", "Na dobre i na złe", "M jak miłość"). Były to przede wszystkim role epizodyczne i drugo- i trzecioplanowe. Mogliśmy oglądać ją także na parkiecie programu "Taniec z gwiazdami". Dekadę temu w prasie i mediach pojawiły się nagłówki o sporze między Aleksandrą, a jej mamą Izabelą, która wcześniej towarzyszyła jej na rozmaitych wyjściach branżowych. Mogliśmy czytać wówczas m.in. o tym, że córka wyrzuciła matkę z domu.

"Ola pod moją nieobecność, gdy na kilka dni pojechałam do Szczecina, wymieniła zamki w mieszkaniu i wyprowadziła się do swojego chłopaka, Łukasza" – powiedziała Izabela Kisio-Skorupa w "Twoim Imperium".

Na wyznania i publiczne wywody matki aktorki zareagowała menadżerka Aleksandry Kisio - Aldona Wleklak. "Ola przeprowadziła się ze Szczecina do Warszawy 10 lat temu i sama kupiła tu mieszkanie na kredyt. Jej matka nigdy nie mieszkała w tym lokalu, bywała tylko gościem, więc Ola nie miała jej skąd wyrzucać" – przekazała, zaznaczając, że nie chcą, aby media powielały fałszywe informacje, gdyż Oli zależy na dobrych kontaktach z rodziną.

Potem sama zainteresowana na łamach Plejady stwierdziła, że relacje z matką to jej prywatna sprawa. Później matka żaliła się jeszcze, że nie została zaproszona na ślub (Izabela nazwala wtedy Aleksandrę "niepoczytalną").

W 2017 roku o fenomenie działalności i "sławy" matki Kisio pisał w naTemat Bartosz Godziński. Młode pokolenie doskonale kojarzy ją bowiem z sieci. "Izabela Kisio-Skorupa nie jest tylko internetowym memem. Ona naprawdę taka jest" – podkreślił dziennikarz, zaznaczając, że próbował porozmawiać z kobietą, ale ona chciała pieniędzy za wywiad. Aleksandra Kisio nie chciała uczestniczyć w medialnych przepychankach z matką. Usunęła się w cień w 2015 roku. Wówczas po raz pierwszy została mamą. Urodziła pierwszego syna Hugo. Potem skupiła się na opiece nad dzieckiem i poświęciła się prowadzeniu domu. W 2017 r. poślubiła swojego wieloletniego partnera Łukasza Zielińskiego. Rok później para powitała na świecie drugiego syna Romea. – Na początku mi się wydawało, że bardzo szybko wrócę do pracy i że będzie mi tej pracy bardzo brakowało, ale jakoś tak się ułożyło moje życie – mówiła w rozmowie z "Dzień dobry TVN" w 2021 roku.

– Z jednej strony może podświadomie nie chciałam pracować, z drugiej - ciekawe propozycje nie przychodziły. Ten czas był dla rodziny i doprowadziłam swój plan do końca. Zajmowałam się też remontem, budową domu i stworzeniem tego gniazda dla naszej rodziny. Gdzieś w międzyczasie pracowałam. Dzieci były jednak na pierwszym planie – wyjaśniła. W 2019 roku aktorka powoli zaczęła wracać do aktywności zawodowej. Od tamtej pory zagrała w "Ojcu Mateuszu", "Zakochanych po uszy", drugiej części "BrzydUli" oraz "Listach do M. 5".

Kisio nie jest mocno aktywna na Instagramie. Raz na jakiś czas publikuje posty. Wiadomo jednak, że w 2021 roku zaangażowała się w ważną akcję. Została ambasadorką kampanii "Dotykam=Wygrywam", której celem jest promocja zdrowia piersi poprzez regularne ich samobadanie i noszenie odpowiednio dobranego biustonosza.

22 marca Aleksandra świętowała swoje 40. urodziny, czym nie omieszkała pochwalić się na InstaStory. Nie brakowało kadrów z koleżankami, ale także tych w gronie ukochanego oraz synów.