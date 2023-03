Wiśniewski pokazał zdjęcie z najmłodszym dzieckiem. "Śliczny chłopczyk"

Michał Wiśniewski nie ukrywa, że jest dumny ze swojej wielkiej, patchworkowej rodziny. Stara się, aby wszystkie jego pociechy miały ze sobą dobry kontakt. Ostatnio na Instagramie lidera "Ich Troje" wylądowało nowe zdjęcie z najmłodszym dzieckiem. Fani są zachwyceni Falco Amadeusem, który rośnie jak na drożdżach. Niebawem rodzina muzyka znowu się powiększy.

Michał Wiśniewski zapozował z najmłodszym synkiem. "Śliczny chłopczyk" Fot. Instagram.com / @m_wisniewski1972

Michał Wiśniewski ma na karku 50 lat i żyje pełnią życia. Nie zwalnia z projektami muzycznymi, a przy tym sprawdza się w roli taty. Wraz z obecną żoną Polą Wiśniewską wychowuje syna. Przypomnijmy, że Falco Amadeus, który przyszedł na świat w 2021 roku, co jakiś czas pojawia się w instagramowych postach swoich rodziców.

Gwiazdor Ich Troje niedawno podzielił się dwiema, uroczymi fotografiami z maluchem. Niektórzy fani stwierdzili, że jest bardziej podobny do mamy. Są jednak zgodni co do tego, że Falco wyrasta na przystojnego chłopca.

"Jaki śliczny chłopczyk, podobny do mamy"; "Świetne zdjęcie - jaki już duży Falco, śliczny jest i jaką fryzurkę ma fajną"; "Mały przystojniak. Super fotka" – rozpłynęli się w komentarzach, zwracają uwagę na bujną czuprynę 2-latka. Jedna z internautek dodała: "Ważne, że odpowiedzialny za wszystkie te wspaniałe dzieci".

Zaznaczmy, że niebawem na świecie pojawi się drugie, wspólne dziecko Poli i Michała. Po opisie zdjęcia można wnioskować, że będzie to też chłopiec. "3 daughters, 2-3 sons. Proud of them (tłum. 3 córki, 2-3 synowie. Jestem z nich dumny)" – napisał Wiśniewski.

Miesiąc temu na instagramowym profilu artysty zagościło zdjęcie, na którym jego ukochana wyeksponowała krągły, ciążowy brzuszek. Wówczas dali do zrozumienia, że wokalistka chciałby, aby urodziła się córka, a Pola Wiśniewska ma nadzieję na syna. Wskazali imiona, które biorą pod uwagę przy obu ewentualnościach.

"Ja czekam na Cloë a Polcia na Vincenta… Szykuje się batalia!" – podpisali wspólny kadr. Wszystko wskazuje na to, że będzie chłopiec, czyli Vincent. Takie samo imię nosi syn Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego.

Przypomnijmy, że zarówno muzyk jak i jego żona, zanim się poznali, mieli już po czwórce dzieci. Michał Wiśniewski ma na koncie pięć małżeństw i jest ojcem dorosłych już Xaviera i Fabienne (z małżeństwa z Martą Wiśniewską) oraz dwóch nastolatek Etiennette i Vivienne (ze swoją trzecią żoną Anną Świątczak). Z kolei jego aktualna żona Pola ma dwie córki – Julię i Polę, oraz synów – Adama i Piotra. Dziecko, które niebawem powitają na świecie, będzie zatem w sumie ich dziesiątą pociechą.

Wiśniewski w jednym z wywiadów przyznał, że "dzieci są jego największymi przebojami". "Myślę, że niejeden rodzic powiedziałby tak o swoich dzieciach w kontekście własnego życiowego sukcesu. Nieważne, czy jest kasjerem w Tesco, czy profesorem uniwersytetu" – podkreślił.