Tommy Wiseau zrobił film o rekinach. Zwiastun "Big Shark" jest tak dobry jak "The Room"

Tommy Wiseau, twórca najgorszego filmu na świecie, czyli "The Room", powrócił na reżyserski fotel, by nagrać akcyjniaka o ludożerczych rekinach. Kontrowersyjny twórca, który miał urodzić się w Poznaniu jako Tomasz Wieczorkiewicz, pokazał fanom zwiastun najnowszego dzieła.

Tommy Wiseau, twórca najgorszego filmu na świecie, czyli "The Room", pokazał zwiastun swojej nowej produkcji - "Big Shark".

Najnowszy film to historia strażaków, którzy bronią Nowego Orleanu przed atakiem rekinów.

Od lat mówi się, że Wiseu to tak naprawdę urodzony w Poznaniu Tomasz Wieczorkiewicz.

"Tommy Wiseau dwadzieścia lat temu miał jedno marzenie – chciał zostać sławny. I w stu procentach się to udało, choć raczej nie tak, jak planował. Jego film 'The Room' to bowiem dzieło tak pokraczne i nieudolne, że trudno było przejść obok niego obojętnie" – napisała w recenzji kultowego "The Room" Maja Mikołajczyk z Działu Kultura.

Tommy Wiseau znów ma nie lada gratkę dla fanów "kina klasy B". Tym razem "najgorszy reżyser na świecie" nakręcił film akcji "Big Shark". Fabuła produkcji skupia się na losach trzech strażaków - Georgiem, Patricku i Timie, którzy próbują ocalić mieszkańców Nowego Orleanu przed atakiem potężnych morskich zwierząt.

W rolach głównych zobaczymy między innymi reżysera i scenarzystę dzieła, czyli Wiseau, Isaiaha LaBorde'a ("Zła macocha") oraz Marka Valeriano ("Łowcy potworów"). Twórcy pochwalili się widzom zwiastunem filmu i zapowiedzieli, że trafi do niektórych kin (choćby w Los Angeles i Nowym Jorku) już 2 kwietnia.

"Ten zwiastun zasługuje na Oscara za najlepszy film krótkometrażowy"; "Powinien dostać nominacje do Oscara przynajmniej za efekty specjalne i scenariusz"; "Jak na ironię, jeden z najlepszych zwiastunów, jakie widziałem. Nie ujawnia zbyt wiele fabuły, ale pozostawia suspens. Dobra robota"; "To jest hipnotyzujące! Ktokolwiek montował ten zwiastun zasługuje na ciasteczko" – komentują internauci.

Tommy Wiseau jest Polakiem?

Przypomnijmy, że Tommy'ego Wiseau okrzyknięto królem "kina klasy B" (niektórzy żartują, że klasy "Ż") po premierze "The Room" w 2003 roku. W ostatnich latach świat obiegła informacja, że reżyser pochodzi z Polski i tak naprawdę nazywa się Tomasz Wieczorkiewicz. Warto nadmienić, że spekulacje na temat jego pochodzenia krążyły w sieci od bardzo dawna. Wiseau pozwał twórców kanadyjskiego filmu dokumentalnego "Room Full of Spoons", w którym ujawniono informacje na temat jego polskich korzeni. Filmowiec przegrał jednak sprawę sądową i musiał zapłacić autorom dokumentu 550 tysięcy dolarach w ramach zadośćuczynienia i 200 tysięcy dolarów kanadyjskich za szkody, jakie wyrządził im swoim pozwem.

"Te informacje były dostępne w publicznych źródłach, gdzie pozwani je znaleźli i potwierdzili. Wiseau może być wrażliwy na tym punkcie, bo od lat buduje aurę tajemniczości wokół tych danych, ale ich ujawnienie, obiektywnie mówiąc, nie jest czymś, co można określić mianem 'głęboko obraźliwego'" – uzasadnił wyrok sędzia Paul Schabas z Toronto.

