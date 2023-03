Kim jest nowy chłopak Miley Cyrus? Maxx Morando jest od niej młodszy o sześć lat

Miley Cyrus na swojej ostatniej płycie jeszcze rozprawia się z byłym mężem, ale nową miłość znalazła już jakiś czas temu. Z jej nowym partnerem Maxxem Morando łączy ją pasja do muzyki, a dzieli różnica wieku – muzyk jest młodszy od artystki o sześć lat.

Kim jest nowy chłopak Miley Cyrus Maxx Morando? Fot. Richard Young/ Shutterstock

Maxx Morando to nowy chłopak Miley Cyrus.

Para po raz pierwszy pokazała się pod koniec 2021 roku na koncercie "Miley's New Year's Eve Party".

Perkusista zespołu Liily jest młodszy od artystki o sześć lat.

Miley Cyrus wciąż uderza w Liama Hemswortha

Już na poprzedniej płycie Miley Cyrus, czyli "Plastic Hearts", można było znaleźć kawałki, które zdawały się być zadedykowane jej byłemu mężowi Liamowi Hemsworthowi. Na swoim ostatnim krążku "Endless Summer Vacation" nie bawi się jednak w subtelności.

Najsłynniejszą piosenką z albumu jest oczywiście "Flowers". Chociaż sam tekst wydaje się być niewinny, artystka zawarła w nim (oraz teledysku do singla) wiele ukrytych znaczeń skierowanych wprost do swojego ekspartnera.

Cyrus wydała piosenkę dokładnie w 33. urodziny Hemswortha, ale to zaledwie początek. Zwrotka o kupowaniu kwiatów, tańczeniu i trzymaniu się za rękę nawiązuje do piosenki Bruno Marsa "When I Was Your Man".

"(..) Powinienem kupić Ci kwiaty i trzymać Cię za rękę/ Powinienem był oddać Ci cały mój czas, kiedy miałem szansę/ Zabierać na każdą imprezę, bo wszystko, czego chciałaś to tańczyć" – śpiewał Mars. Właśnie ten utwór były mąż Cyrus miał jej zadedykować, gdy byli jeszcze zaręczeni.

Ponadto teledysk do "Flowers" został nakręcony w domu, w którym Hemsworth miał zdradzać wokalistkę z czternastoma kobietami. Do tego faktu Cyrus odwołała się także w wideoklipie do jej drugiego singla z płyty – w "River" tańczy otoczona dokładnie taką liczbą półnagich mężczyzn.

Pomimo tego, że Miley wciąż rozlicza się z byłym, nie znaczy to, że nie ruszyła dalej. Już od jakiegoś czasu ma nowego chłopaka, z którym po raz pierwszy widziano ją ponad rok temu.

Kim jest Maxx Morando?

Maxx Morando urodził się w 1998 roku, jest więc młodszy od Miley Cyrus o sześć lat. Z artystką z pewnością połączyła go miłość do muzyki – Maxx jest multiinstrumentalistą, obecnie perkusistą zespołu Liily. Wcześniej w latach 2015-2018 grał na tym samym instrumencie z grupą The Regrettes.

Morando ma najwidoczniej wiele talentów, gdyż jak zdradziła Miley, pomógł również zaprojektować jedną z jej festiwalowych kreacji.

– Ten look to jedyna w swoim rodzaju współpraca między moimi dwoma ulubionymi wschodzącymi artystami, Maxxem Morando i Shane’em Kastlem – powiedziała Cyrus w rozmowie z magazynem "Vogue". – Ich współpraca jest doskonałym przykładem tego, jak zrównoważony rozwój staje się kolejną fazą, w którą wchodzi branża modowa, i dowodzi, że wszystko można wymyślić na nowo, co głęboko do mnie przemawia – dodała.

Miley i Maxx poznali się podobno przez wspólnych znajomych, a zanim stali się parą, byli przyjaciółmi. Po raz pierwszy zaczęto ich łączyć pod koniec 2021 roku za kulisami noworocznej imprezy "Miley's New Year's Eve Party", gdzie tańczyli i trzymali się za ręce.

Wokalistka po raz pierwszy wstawiła jednak na Instagramie zdjęcie z Morando już w listopadzie 2021 roku. Była to jednak złożona z kilku fotografii relacja z organizowanego przez Gucci pokazu "Love Parade", więc fotka z nieznanym wówczas młodo wyglądającym chłopakiem nie przykuła niczyjej uwagi.

Para generalnie trzymała swój związek w ukryciu, jednak w ostatnim czasie częściej zaczęli pojawiać się razem publicznie. W marcu 2023 roku uczestniczyli razem w pokazie Versace na sezon jesień-zima 2023/2024, który odbywał się w Los Angeles.

Warto zauważyć, że wizualnie Maxx wygląda zupełnie inaczej niż partnerzy, z którymi Miley do tej pory pokazywała się publicznie. Artystce zdarzyło się przyznawać, że podobają jej się wysocy i dobrze zbudowani blondyni w typie "Australijczyka". Do tego opisu pasował zarówno Hemsworth, jak i Cody Simpson, z którym Cyrus była przez jakiś czas po związku z Liamem.

Na "Endless Summer Vacation" są też piosenki o Maxxie?

Chociaż wiele piosenek na "Endless Summer Vacation" poświęconych jest trwającemu niemal dekadę związkowi, część z nich zdaje się być dedykowana jej nowemu partnerowi. W "You" Miley śpiewa m.in. tak: "Wiesz, że jestem dzika / Ale wcale ci to nie przeszkadza / Chcę tej słodkiej późno-nocnej magii, tej niekończącej się miłości / Ale chcę tego tylko z tobą".

"Dmucham bańki w wannie, ostatnio nie mogę przestać myśleć o tym/ Że to ty możesz być tym jedynym, mieć honor posiadania dzieci ze mną/ Mam nadzieję, że będą miały twoje oczy i krzywy uśmiech/ Byłam pustynią, zanim cię poznałam, byłam suszą" – słyszymy z kolei w "River".

Ponadto Maxx wyprodukował dwie piosenki z krążka: "Handstand" (do tego razem z Miley i reżyserem Harmonym Korinem stworzył także tekst) oraz "Violet Chemistry". W sześciu kawałkach Morando grał również na gitarze basowej, perkusji, keyboardzie oraz syntezatorze.