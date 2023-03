Kurdej-Szatan rozważa powrót do TVP? Oceniła sytuację po odejściu Kurskiego

Barbara Kurdej-Szatan swego czasu współpracowała między innymi z Telewizją Polską. Jednak o zakończeniu współpracy z publicznym nadawcą zadecydowała jej emocjonalna reakcja na temat sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Od tamtej sytuacji minęło sporo czasu, a artystka nie narzeka na brak nowych propozycji. W najnowszym wywiadzie zdradziła, czy rozważa powrót do TVP.

Barbara Kurdej-Szatan chwilę po opublikowaniu emocjonalnego wpisu na temat sytuacji na granicy polsko-białoruskiej została wyrzucona z pracy w Telewizji Polskiej

Ówczesny prezes telewizji Jacek Kurski osobiście ogłosił, że Kurdej-Szatan nie będzie już występowała w serialu "M jak miłość"

W najnowszym wywiadzie aktorka zdradziła, że jej powrót do telewizji nie zależy jedynie od tego, kto zasiada na stanowisku prezesa

Jakiś czas temu Barbara Kurdej-Szatan przechodziła bardzo trudny czas. Celebrytka przez swój emocjonalny wpis na temat sytuacji na granicy polsko-białoruskiej miała sporo problemów. Słowa aktorki doprowadziły do tego, że po paru dniach od publikacji Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła dochodzenie w sprawie znieważenia funkcjonariuszy SG.

Niedługo później artystka została także wyrzucona z pracy w TVP. Prezes telewizji Jacek Kurski osobiście ogłosił, że Kurdej-Szatan nie będzie już występowała w serialu "M jak miłość".

Kurdej-Szatan w mocnych słowach o odejściu z TVP. Uderzyła w PiS

Od tamtej sytuacji minęło sporo czasu. Wiele zmieniło się w życiu artystki, ale również w Telewizji Polskiej. Funkcji prezesa TVP nie pełni już Jacek Kurski. Jego miejsce zajął Mateusz Matyszkowicz. W najnowszym wywiadzie dla Pomponika Kurdej-Szatan zdradziła, czy ta zmiana spowodowała, że rozważa powrót do publicznego nadawcy.

To nie jest kwestia zmiany prezesa, tylko partii politycznej, która rządzi i która zdecydowała o tym, żeby mnie tam nie było. Barbara Kurdej-Szatan

W trakcie rozmowy aktorka wróciła wspomnieniami do czasów, kiedy gościła na planie serialu "M jak Miłość". Jak sama przyznała pogodzenie grania w serialu z pracą w teatrze było niemalże karkołomne. Jednak ta zmiana pomogła jej znaleźć więcej przestrzeni dla ukochanego miejsca, jakim zawsze był dla niej teatr.

"Byłam tam osiem czy dziewięć lat, więc wiadomo, że zżyłam się z ludźmi. Ale mam na tyle dużo projektów, że już pracując w 'M jak Miłość' miałam takie sygnały, że pytano mnie, po co mi teatr, skoro i tak nie mam dla nich terminów, a dla mnie teatr był zawsze bardzo ważny (...) Teatr w moim życiu zawsze był, jest i będzie" – podsumowała.

Kurdej-Szatan w mocnych słowach o TVP i Jacku Kurskim

Aktorka jakiś czas temu gościła w podcaście Żurnalisty. Zdradziła tam, że jej zdaniem Jacek Kurski już dawno temu chciał ją wyrzucić z Telewizji Polskiej.

– Pan Kurski to już dawno chciał mnie wy***ć z TVP tak całkowicie. On już dawno mnie wywalił tak naprawdę. Teraz mnie tak całkiem wyrzucił, bo po prostu wyrzucił mnie z serialu "M jak miłość", który jest w tej telewizji od 20 lat, przeżył wiele rządów i to jest dziwne. To jest wkurzające, że ktoś, kto nie był od początku serialu i tak sobie decyduje za producenta. Nie dałam się sterować, więc mnie zwolnili – spointowała.