Zbliżają się urodziny Allana Krupy. Edyta Górniak szykuje dla niego wyjątkowy prezent

Edyta Górniak to jedna z najpopularniejszych gwiazd polskiego show-biznesu. W ostatnim czasie wyjątkowo głośno zrobiło się o piosenkarce za sprawą tegorocznych krajowych preselekcji do Eurowizji 2023, gdzie została zaproszona przez TVP do pełnienia funkcji przewodniczącej jury. W mediach coraz częściej pojawia się z synem. Niebawem urodziny Allana Krupy. Jaki prezent szykuje dla niego Edyta Górniak?

Niebawem urodziny Allana Krupy. Co dostanie w prezencie od Edyty Górniak? Fot. Artur Barbarowski/East News

Allan Krupa jest owocem małżeństwa Edyty Górniak i Dariusza Krupy

Artystka coraz częściej pojawia się z synem w mediach czy na rozmaitych imprezach branżowych

Jak się okazało Allan niebawem będzie obchodził 19 urodziny. Wiemy, jaki prezent dla syna planuje Edyta Górniak

Nie jest tajemnicą, że Edyta Górniak od wielu lat samotnie wychowuje syna Allana Krupę. Od jakiegoś czasu coraz częściej na imprezach branżowych pojawiają się razem. W ubiegłym roku początkujący artysta skończył 18 lat, co nie zmienia faktu, że mama chce być cały czas obecna w jego życiu.

Kolejne urodziny syna Edyty Górniak zbliżają się wielkimi krokami. Będzie je obchodził w poniedziałek 27 marca. Jak donosi Pomponik, wokalistka robi wszystko by znaleźć dla Allana, jak najlepszy prezent. Choć miała najróżniejsze pomysły, postanowiła, że sfinansuje klip do najnowszego utworu swojej pociechy. Edyta Górniak zamierza również zorganizować ekipę, która zaopiekuje się całym planem zdjęciowym.

Jak czytamy na portalu, Górniak miała już zdradzić synowi, co mu podaruje na urodziny. Młody raper nie krył swojej radości, gdyż dla niego tak, jak dla jego mamy, muzyka jest bardzo ważna. "Allan z wielką radością przyjął informacje o prezencie, bo muzyka to jego życie. Chce się rozwijać, a wie, że kawałek z klipem ma duże szanse na sukces" – zdradziła Pomponikowi osoba z otoczenia Edyty Górniak.

Dariusz Krupa chce odnowić kontakty z synem. Allan odpowiedział na propozycję

Dariusz Krupa zdradził też, że po wyjściu z więzienia od razu zadzwonił do Allana. Chciał odnowić z nim kontakt. Allan Krupa odpowiedział na propozycję ojca w najnowszym wywiadzie dla jednego z tabloidów. Początkujący muzyk poinformował, że nie traktuje jego słów poważnie. Jak sam przyznał, inicjatywa spotkania podyktowana była poprawą wizerunku byłego partnera Edyty Górniak.

"Wiedziałem, że nie jest to próba kontaktu, bo on bardzo dobrze wie, na jakich warunkach możemy w ogóle pomyśleć o rozmowie, tylko jakaś żałosna próba poprawienia swojego wizerunku. W każdym razie próba nieudana. Jedyne, co zrobił, to ponownie przypomniał o sobie i o tym, co zrobił w przeszłości" – podsumował chłopak.