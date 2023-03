Na mapach widać, co czeka nas w weekend. Nadciąga duże załamanie pogody

Choć czekamy na prawdziwą wiosnę, w weekend będzie pochmurno i deszczowo. IMGW wydało również ostrzeżenia przed burzami. Ocieplenie przyjdzie dopiero w połowie przyszłego tygodnia.

W weekend czeka nas załamanie pogody. Fot. ARKADIUSZ ZIOLEK/East News/WXCharts

W weekend nasz kraj pozostanie pod wpływem niżu, który napłynął znad Wysp Brytyjskich i Skandynawii. Pogoda w sobotę oraz niedzielę będzie dość chłodna, głównie pochmurna i deszczowa.

W sobotę IMGW wydało ostrzeżenia w związku z burzami w naszym kraju. "Uwaga. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 15 mm do 20 mm, drobny grad oraz porywy wiatru do 70 km/h" – głosi komunikat IMGW.

Prognozuje się, że burze nadciągną do województw: śląskiego, dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i mazowieckiego. Mogą pojawić się też w woj. zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim oraz w północnej części Opolszczyzny i świętokrzyskiego.

W dzień zachmurzenie ma być umiarkowane i duże. Pojawią się także opady deszczu niemal w całym kraju. W górach można spodziewać się deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura w kraju wyniesie od 8 do 15 stopni Celsjusza. W niedzielę również będzie pochmurno i deszczowo. Wiatr umiarkowany, a chwilami wręcz porywisty. Silny wiatr będzie z kolei w powiatach: słupskim, lęborskim, puckim i wejherowskim. Tam IMGW wydało ostrzeżenia.

Jeśli chodzi o temperaturę, na północy w województwie zachodniopomorskim i pomorskim możemy spodziewać się od 7 do 10 stopni Celsjusza. Z kolei najcieplej ma być na południu, aż 14 stopni termometry wskażą w Rzeszowie, Krakowie i Katowicach.

Pamiętajmy także, że w nocy z soboty na niedzielę zmieniamy czas na letni. Oznacza to, że przesuwamy wskazówki zegarków o godzinę do przodu. Z godziny 2:00 przestawiamy je na godzinę 3:00. Tym samym, będziemy cieszyć się dłuższym jasnym dniem, ale także będziemy spać o godzinę krócej.

Pogoda na koniec marca. Wracają mrozy

Niestety, po weekendzie czeka nas prawdziwy powiew mrozu. Temperatura znacznie spadnie: najzimniej będzie w województwie zachodnopomorskim: termometry pokażą tam tylko 3 stopnie Celsjusza. Nieco cieplej, ale wciąż chłodno – w okolicach 6-7 stopni – będzie w południowej Polsce. Na wschodzie możemy się spodziewać opadów deszczu, a na zachodzie deszczu ze śniegiem, a przejściowo także samego śniegu. Śnieg spadnie także w górach.

Im dalej w tydzień, tym zimniej: we wtorek wróci temperatura na minusie: termometry wskażą do -3 stopnie na Suwalszczyźnie, ale i w reszcie kraju będzie niewiele cieplej. W Gdańsku, Warszawie, Bydgoszczy czy Poznaniu: wszędzie tam temperatura spadnie do ok -2 st. poniżej zera.

Kiedy przyjdzie ocieplenie?

Według prognoz IMGW czwartek przyniesie pewne ocieplenie. "Jeszcze na wschodzie i północy możliwy deszcz ze śniegiem, na zachodzie już tylko opady deszczu. Temperatura w nocy od -1 stopnie Celsjusza na północy do 5 stopni na południowym zachodzie. W dzień temperatura od 4°C do 8°C. Wiatr nadal porywisty, zachodni" – podało IMGW.