"Pierwsze zwycięstwo". Nowe informacje o stanie zdrowia żony Dawida Kubackiego

Dawid Kubacki przekazał nowe wieści na temat stanu zdrowia swojej żony. "Marta jest stabilna i każdy dzień przynosi jakiś postęp" – czytamy pod zdjęciem ze szpitala w nowym poście skoczka.

Dawid Kubacki z nowymi informacjami ws. stanu zdrowia swojej żony Marty. Fot. LUKASZ SZELAG/REPORTER

Dawid Kubacki zrezygnował z udziału w Raw Air w Norwegii i przedwcześnie zakończył sezon. Początkowo nie było wiadomo, co jest tego powodem. Potem wyszło na jaw, że chodzi o stan zdrowia jego żony

Skoczek wyjaśnił, że jego żona trafiła do szpitala z poważnymi problemami kardiologicznymi i lekarze "walczą o jej życie"

W sobotę 25 marca na profilu sportowca pojawiła się nowa publikacja. Dawid Kubacki przekazał bardziej optymistyczne wieści

Kubacki z nowymi informacjami o stanie zdrowia żony Marty

Dawid Kubacki w nowym wpisie na Instagramie napisał o "zwycięstwie". Stan jego żony Marty jest już stabilny.

"Ostatni czas był dla naszej rodziny czymś bardziej nieprzewidywalnym niż skoki narciarskie. Na żadnych zawodach nie stresowałem się tak, jak słysząc ciągły dźwięk z aparatur monitorujących funkcje życiowe mojej żony. Dziś dzień zawodów, a dla nas pierwsze zwycięstwo. Marta jest stabilna i każdy dzień przynosi jakiś postęp. Dziękuję za wszystkie wyrazy wsparcia" – napisał.

Przypomnijmy, że niespełna tydzień temu ogłoszono, że Dawid Kubacki zrezygnował z udziału w cyklu Raw Air. Oficjalny komunikat wydano dopiero na pół godziny przed rozpoczęciem kwalifikacji.

"Dawid Kubacki z przyczyn osobistych opuszcza cykl Raw Air i nie wystartuje w dzisiejszym konkursie" – napisano w krótkim komunikacie Polskiego Związku Narciarskiego.

Wszyscy z niepokojem czekali na informację, co wydarzyło się u Dawida. – Nie mieliśmy wątpliwości, że to coś dramatycznego – opowiadał o kulisach ogłoszenia decyzji skoczka dziennikarz Krzysztof Skórzyński.

Dzień później głos zabrał sam Kubacki. Za pośrednictwem mediów społecznościowych ujawnił, dlaczego zakończył już w tym sezonie rywalizację w Pucharze Świata. "Mój nagły powrót do domu.... jestem wam winien słowo wyjaśnienia. Moja żona Marta wylądowała w szpitalu z przyczyn kardiologicznych, jej stan jest ciężki i lekarze walczą o jej życie" – poinformował. Dodał także: "Jest w dobrych rękach, to silna dziewczyna, wiem, że będzie walczyła. Oczywiście to dla mnie koniec sezonu, ale nie to jest teraz najważniejsze" i zamieścił zdjęcie swojej żony oraz dwóch córek, Zuzanny i Mai.

Od tamtej pory do rodziny Kubackich napływają głosy wsparcia. Wojciech Fortuna, Iga Światek czy Adam Małysz – to tylko niektóre osoby, które w swoich wypowiedziach dodawały otuchy bliskim Dawida.

Sytuację skomentował nawet prezydent Andrzej Duda. "W tym trudnym momencie wszyscy jesteśmy z Dawidem Kubackim i Jego Najbliższymi. Dobrą, życzliwą myślą, wsparciem i modlitwą o zdrowie otaczamy całą Rodzinę. Drogi Panie Dawidzie! Od lat jest Pan dla Polski i dla nas zawsze i niezawodnie. Jesteśmy z Panem" – napisał na Twitterze.

Małysz w jednym z wywiadów zdradził, że Marta Kubacka trafiła do szpitala w Zabrzu, na oddział profesora Religi. Z kolei ojciec Dawida Kubackiego mówił, że "synowa znalazła się w szpitalu z poważnymi zaburzeniami serca".