Jaka pogoda czeka nas w Wielkanoc? Synoptycy nie mają dobrych wiadomości

Do Wielkanocy zostały dwa tygodnie. Jakiej pogody możemy spodziewać się na święta? Synoptycy niestety nie mają dobrych wiadomości – będzie raczej chłodno i może też pojawić się deszcz.

Wielkanoc w tym roku będzie chłodna. Fot. Piotr Kamionka/REPORTER/windy.com

Niedziela Wielkanocna w tym roku przypada 9 kwietnia. Jednak, co już jest trochę tradycją, pogoda będzie raczej średnia

Synoptycy podają, że będzie dość chłodno i może w tych dniach padać, chociaż też nie wszędzie

Jaka będzie pogoda na Wielkanoc 2023? Z ustaleń synoptyków wynika, że tegoroczne święta będą raczej chłodne, możliwy jest także deszcz. W okresie świątecznym ma trochę padać, a temperatura ma sięgać od 6 do 10 stopni Celsjusza.

Wielkanoc zapowiada się dość chłodna

I tak naprawdę dopiero od Wielkanocy – albo krótko po niej – temperatury zaczną rosnąć, gdyż aż do świąt będzie chłodniej, a nawet możliwe są przymrozki. Na szczęście w Wielkanoc, o ile będzie chłodniej, ma być mniej deszczowo niż obecnie. Choć i w święta też ma padać. Opady mogą się pojawić głównie na południu i wschodzie kraju. Jak to dokładnie będzie wyglądać dzień po dniu? Według prognoz w Wielki Czwartek słońce będzie wyglądać zza chmur sporadycznie, a wiatr będzie słaby, nieprzekraczający 11 km/h. Wielki Piątek ma być mniej pochmurny, jednak z większą siłą wiatru. Podmuchy mogą sięgać powyżej 30 km/h.

Najcieplejsza ze wszystkich dni świątecznych będzie Wielka Sobota. Synoptycy prognozują, że temperatura sięgnie tego dnia około 10 stopni Celsjusza, wiatr powieje maksymalnie w porywach do 26 km/h, natomiast zachmurzenie nadal pozostanie duże. Także w Niedzielę Wielkanocną pogoda nie będzie nas rozpieszczać. Temperatury zatrzymają się na około 6 stopniach Celsjusza, więc raczej nie mamy co liczyć na słońce, a pogoda będzie podobna jak w poprzednie dni. W Poniedziałek Wielkanocny będzie podobnie. To znaczy niezbyt ciepło, ale też nie powinno padać czy mocno wiać. W nocy jednak temperatura może spaść poniżej zera.

Przyszły tydzień będzie raczej chłodny

A co czeka nas w pogodzie w nadchodzącym tygodniu? Przyszły tydzień rozpocznie się z dużym spadkiem temperatury. Może pojawić się nawet deszcz ze śniegiem. W nadchodzący poniedziałek temperatura znacznie spadnie. Od 4 stopni na północy kraju do 7 stopni w południowo-wschodnich regionach. W centrum około 5 stopni Celsjusza.

Ale to nie koniec, bo kolejne dni również pokażą chłodniejsze oblicze wiosny. Nad większością kraju nadal będą chmury, a rozpogodzenia prognozowane są tylko na Pomorzu. Co więcej, na wtorek i środę prognozowane są opady deszczu ze śniegiem, a we wschodnich regionach możliwe będą opady samego śniegu.

Termometry będą wahały się od 1-2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, 4-6 na północy, przez 3-5 stopni w centrum, do 6-7 na Dolnym Śląsku. W nocy w większości regionów pojawią się ujemne temperatury, miejscami nawet do -5 stopni Celsjusza.