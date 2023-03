Harley Quinn w całej okazałości. Do sieci wyciekły nowe zdjęcia Lady Gagi z planu "Joker 2"

Do sieci wyciekły nowe zdjęcia z planu drugiej części filmu "Joker". Możemy na nich zobaczyć Lady Gagę jako Harley Quinn w pełnym wydaniu.

Do sieci trafiły zdjęcie z kontynuacji "Jokera" z Lady Gagą. Fot. ROBYN BECK/AFP/East News

"Joker: Folie à Deux" to druga część "Jokera" Todda Phillipsa

W roli Harley Quinn, dziewczyny antybohatera, zobaczymy Lady Gagę ("Dom Gucci" i "Narodziny gwiazdy")

Tymczasem fani produkcji mogą obejrzeć kolejne ujęcia z planu

Lady Gaga w pełnym kostiumie Harley Quinn

To już pewne – Lady Gaga w "Joker: Folie à Deux" wcieli się w rolę Harley Quinn. Pierwsze ujęcie gwiazdy z tytułowym bohaterem pojawiło się w lutym. Wrzucił je sam reżyser Tod Phillps. Mogliśmy wówczas zobaczyć tylko ich twarze z bliska. Gaga na fotografii miała lekko uchylone usta i wzrok wbity w uśmiechającego się do niej Joaquina Phoenixa.

Teraz sieć obiegły kolejne zdjęcia przedstawiające słynną bohaterkę "Jokera". Tym razem Quinn widać w pełnym kostiumie.

Fenomen "Jokera" i przygotowania do drugiej części

"Joker" w reżyserii Todda Phillipsa z 2019 roku podbił serca widzów na całym świecie swoją ponurą legendą o losach komika Arthura Flecka, który przeobraża się w jednego z największych komiksowych złoczyńców. Pod koniec filmu antybohater - już jako Joker - zabija na oczach telewidzów prezentera, a później wywołuje zamieszki w Gotham City.

W tytułowej roli obsadzono Joaquina Phoenixa, który za swój występ został nagrodzony statuetką Oscara za "najlepszego aktora pierwszoplanowego". Triumf odtwórcy słynnego przeciwnika Batmana przyniósł DC pierwszą nagrodę Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej.

"Joker" zainkasował 335,5 miliona dolarów w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, zaś poza terenem Ameryki Północnej dorobił się 738,5 miliona dolarów. Łącznie, produkcja Phillipsa zarobiła 1,074 mld dolarów na całym świecie. To pierwszy film z kategorią R, który przekroczył granicę miliarda dolarów.

"Joker jest ukazany jako ofiara społeczeństwa. Słusznie zauważa, że choroba przecież nie wynika z jego winy. Ma dobre serce, próbuje się przystosować, ale ile razy można być kopanym przez ludzi (dosłownie i w przenośni) za to, że jest się innym? Ma dość braku akceptacji i wyrządzanych mu krzywd, coś w nim pęka i dokonuje okrutnych rzeczy. Oglądając film, można jednak przypuszczać, że jest to zupełnie usprawiedliwione. Parafrazując: to ludzie ludziom zgotowali Jokera" – czytamy w recenzji autorstwa Bartosza Godzińskiego.

Po tym sukcesie pierwszej części "Jokera", powstanie drugiej było kwestią czasu. I tak reżyser w czerwcu minionego roku opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie scenariusza kontynuacji zatytułowanej "Joker: Folie à Deux".

Tydzień później Czasopismo "The Hollywood Reporter" napisało, że Lady Gaga jest brana pod uwagę do roli ukochanej Jokera, czyli nieprzewidywalnej Harley Quinn. Pogłoski się potwierdziły, a w dodatku podano, że sequel "Jokera" będzie musicalem. Premierę "Jokera: Folie à Deux" zaplanowano na 4 października 2024 roku. W obsadzie - oprócz Gagi Phoeniksa - wystąpią m.in. Zazie Beetz ("Atlanta"), Brendan Gleeson ("Duchy Inisherin") i Catherine Keener ("Wszystko za życie").