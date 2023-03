Gwiazdor Marvela oskarżony o napaść na kobietę. Reżyser nazywa go "socjopatą"

Jonathan Majors, gwiazdor Marvela, aresztowany i oskarżony o napaść na kobietę. Zarzutów jest więcej Kadr z filmu "Ant-Man i Osa: Kwantomania"

Oskarżeń wobec niego jest więcej. Reżyserzy nazwali go "socjopatą" i "okrutnym człowiekiem", zarówno prywatnie, jak i zawodowo

Miał się rzucić z rękami na 30-letnią kobietę - prawdopodobnie jego dziewczynę. Trafiła potem do szpitala

Jonathan Majors to 33-letni amerykański aktor, którego znamy z roli w serialach "Loki" i "Kraina Lovecrafta", a także filmów "Creed III" i "Ant-Man i Osa: Kwantomania"

W weekend media obiegła informacja o zatrzymaniu Jonathana Majorsa. Aktor miał dopuścić się przemocy domowej. Jego domniemana ofiara miała mieć "drobne obrażenia głowy i szyi". Trafiła do szpitala. Policja z Nowego Jorku w raporcie ze wstępnego śledztwa napisała, że 33-latek był zamieszany w "awanturę domową", którą zgłosiła 30-letnia.

Źródła portalu TMZ podają z kolei, że kłótnia pomiędzy parą miała się zacząć w taksówce, którą wracali do domu z baru na Brooklynie. Dziewczyna Majorsa miała podejrzeć w jego telefonie, że pisała do niego inna kobieta.

Chciała przejrzeć jego wiadomości, posprzeczali się, a aktor miał ją złapać za rękę i spoliczkować. Domniemana ofiara miała też zeznać, że chwycił ją też za szyję. 30-latka została gdzieś podwieziona i następnego dnia poszła z tym na policję w sobotę rano.

Majors został tego samego dnia aresztowany, ale już wyszedł z aresztu - nie musiał płacić kaucji. Prokuratorzy oskarżyli aktora o napaść, znęcanie się, usiłowanie napaści i nękanie. Aktor ma stanąć przed sądem w maju. Adwokatka Majorsa, Priya Chaudhry, w oświadczeniu napisała, że aktor jest "kompletnie niewinny" i wkrótce dostarczą dowody, które oczyszczą go z zarzutów. Na korzyść 33-latka ma przemawiać nagranie z samochodu, zeznanie kierowcy i świadków, a także dwa pisemne oświadczenia kobiety odwołującej te oskarżenia.

Niestety ten incydent miał miejsce, ponieważ ta kobieta przeżywała kryzys emocjonalny, z powodu którego została zabrana do szpitala. Nowojorska policja jest zobowiązana do dokonywania aresztowań w takich sytuacjach i jest to jedyny powód zatrzymania pana Majorsa".

Oświadczenie

Adwokatka Jonathana Majorsa, Priya Chaudhry