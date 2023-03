Roxie Węgiel podpadła felietoniście Radia Maryja. Wszystko przez tę wypowiedź

Roxie Węgiel ostatnio w związku z premierą swojej nowej płyty udzieliła wielu wywiadów. W kilku z wypowiedziała się na temat aborcji. Gwiazda, która jest mocno wierząca, twierdzi, że każdy powinien decydować o sobie. Jej stanowisko ewidentnie nie spodobało się w Radiu Maryja. Na stronie radia pojawił się felieton, którego autor gorzko podsumował wokalistkę.

Jeden z pracowników katolickiego Radia Maryja obruszył się słowami Roxie Węgiel ws. aborcji

Felieton autorstwa Wojciecha Grzywacza uderzył w 18-letnią wokalistkę

Zasugerował, że piosenkarka wypowiedziała się w ten sposób, chcąc zyskać przychylność u większej liczby ludzi

Roksana Węgiel nie boi się odpowiadać na trudne pytania i zabierać głosu na tematy społeczne. Udowodniła to ostatnio m.in., goszcząc u Kuby Wojewódzkiego. Podkreśliła, że Bóg dał każdemu wolną wolę. "Nikomu nie powinno się niczego zabraniać" – oznajmiła 18-letnia gwiazda.

Showman dopytał artystkę, czy w jej opinii, że ostateczna decyzja w tej kwestii należy do kobiety. "No tak, tak uważam - każdy człowiek ma wolną wolę, a przynajmniej powinien mieć" – stwierdziła.

Ostatnio także w rozmowie z naTemat mówiła o tej kwestii i m.in. o tym, że ma podobne zdanie, jeśli chodzi o in vitro. – Każdy powinien mieć swój wybór. Każda kobieta powinna decydować o sobie. Ja osobiście aborcji nie popieram - mam na myśli to, że ja jako ja bym się nie dopuściła, ale jak ktoś chce, to droga wolna. To jest kwestia indywidualna - zdrowie, ciało - każda kobieta powinna o tym sama decydować – zaznaczyła.

W niedzielę (26 marca) na stronie Radia Maryja pojawił się obszerny felieton Wojciecha Grzywacza. Mężczyzna poświecił go zwyciężczyni Eurowizji Junior z 2019 roku. Autor zacytował papieża emeryta, dając do zrozumienia, że Roxie nie powinna deklarować się jako katoliczka, a potem wygłaszać wypowiedzi takich, jak te wyżej wymienione.

"Kościół nie jest sklepem samoobsługowym, w którym każdy wybiera sobie to, co mu się podoba" – felietonista katolickiego serwisu przywołał słowa byłego papieża Josepha Ratzingera.

Przytoczył również, co głosił abp. Fulton Sheen. "Jeżeli mówisz 'Jestem katolikiem, ale…', to znaczy, że nie jesteś katolikiem" – dodał. Grzywacz zaznaczył, że popieranie aborcji to grzech, a więc jego zdaniem Roksana nie powinna przystępować do Komunii.

"Zastanawiać też może to, jak to się spina w głowie osoby, która nie raz mówiła głośno o swojej wierze, dawała jej świadectwo i występowała np. na festiwalach muzyki chrześcijańskiej. Trzeba to docenić, choć niestety słowa o tzw. aborcji bardzo wiele z tego dobra mogą przekreślić" – ocenił Grzywacz.

Felietonista uznał, że ostatnie wypowiedzi Węgiel mogą przekreślić wszystko to, co robiła dla Kościoła do tej pory. Wskazał, że gwiazda brała udział w spotkaniach z suspendowanym ks. Danielem Galusem, który prowadził pustelnię w Czatachowie (na spotkania z kapłanem przybywało tysiące wiernych z całej Polski). Zaznaczył, że w przeszłości środowiska te szczyciły się tym, że tak wielka gwiazda wspiera propagowanie wiary.

"W tym miejscu warto też przypomnieć, że Roksana Węgiel mówi, że przełomowe dla jej wiary było uczestnictwo w spotkaniach modlitewnych wspólnoty suspendowanego obecnie ks. Daniela Galusa" – czytamy w dalszej części felietonu.

"Nie raz widziałem, jak jego zwolennicy szczycili się, że piosenkarka jest przykładem na dobre owoce, jakie wyrastają z dzieła ks. Galusa. Jak jednak widać, nie jest tak kolorowo i to powinna być nauczka dla tych środowisk, że rozeznawanie owoców nie jest takie proste" – podsumował gorzko.