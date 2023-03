Roksana Węgiel twierdzi, że jest katoliczką. Jej słowa o aborcji dają do myślenia

Roksana Węgiel ma pokaźne grono fanów, a od jakiegoś czasu to jedna z bardziej rozpoznawalnych artystek młodego pokolenia. W rozmowie z Joanną Stawczyk dla naTemat młoda wokalistka opowiedziała o tym, co sądzi na temat aborcji. W uzasadnieniu zahaczyła o temat wiary. "Każdy zostanie później z tego rozliczony" – zdradziła w trakcie wywiadu.

Roksana Węgiel zdradziła, co sądzi na temat aborcji Fot. Pawel Wodzynski/East News

Temat aborcji od dłuższego czasu wywołuje wiele emocji

Niedawno kontrowersje miało wzbudzić czytanie projektu ustawy Kai Godek, która domagała się kary więzienia za informowanie i pomoc w aborcji

W rozmowie z naTemat Roksana Węgiel zdradziła, co sądzi na ten temat, pomimo swoich katolickich poglądów. "Sama bym się nie dopuściła aborcji" – przyznała.

Nie da się ukryć, że Roxie jest dziś jedną z popularniejszych gwiazd w naszym kraju. Wszystko zaczęło się od udziału w programie "The Voice Kids", następnie udało jej się wygrać Konkurs Piosenki Eurowizji Junior. Właśnie od tamtego momentu wiele się wydarzyło, a kariera Węgiel rozwinęła się na ogromną skalę. Utalentowana piosenkarka zgromadziła wokół siebie liczne grono fanów, a jej sympatycy wiernie śledzą jej poczynania.

Roksana Węgiel zdradziła, co sądzi na temat aborcji

Niedawno Joanna Stawczyk gościła w studio naTemat Roksanę Węgiel. Panie w związku z Dniem Kobiet poruszyły między innymi wiele tematów związanych z płcią piękną. Prowadząca nawiązała do najnowszego czytania przez Kaję Godek projektu ustawy, który mówi o karze więzienia za informowanie i pomoc w aborcji.

Dziennikarka postanowiła zapytać 18-letnią wokalistkę, co sądzi na temat aborcji. Węgiel nie ukrywa, że jest katoliczką i jak przyznała, sama by się jej nie dopuściła.

Czytaj także: Roksana Węgiel miała stalkera. Zdradziła nam, jak codziennie przychodził pod jej mieszkanie

– No to jest temat rzeka. Ja w ogóle mam podejście takie, że sama bym się nie dopuściła aborcji. Aczkolwiek, uważam, że każdy człowiek powinien mieć wolną wolę. Bóg dał ludziom wolną wolę i nie powinno się im niczego zabraniać. I to jest moje podejście, tutaj stawiam kropkę. Każdy powinien mieć swój wybór i każda kobieta powinna decydować o sobie – poinformowała.

Ja osobiście aborcji nie popieram . Osobiście, jako ja. Ja bym się nie dopuściła, ale jak ktoś chce, droga wolna. Niech każdy robi co chce. Każdy zostanie później z tego rozliczony. Mnie to w ogóle nie interesuje. Uważam, że nie powinno się niczego nikomu zabraniać. Tym bardziej takich rzeczy, bo to jednak jest bardzo drażliwy temat, bardzo poważny. To jest bardzo indywidualna kwestia zdrowia, ciała i każda kobieta powinna sama o tym decydować Roksana Węgiel

Roksana Węgiel o TVP dla naTemat: Ja tam tylko śpiewam

W trakcie wywiadu padł również temat TVP. Jaki dziś młoda artystka ma stosunek do Telewizji Polskiej?

– Jestem artystką apolityczną, nie chce się mieszać w żadną stację telewizyjną, występuję i w TVP, i na Polsacie, i w TVN. Tak będzie, po prostu przy tym zostaję. Ja tam tylko śpiewam – podkreśliła.

– Jeśli chodzi o wyznawane wartości, to każdy i tak wyznaje swoje. Uważam, że nikt nie powinien namawiać żadnej osoby do wierzenia w coś, wyznawania czegoś. Każdy ma swój rozum i każdy niech się kieruje tym, co kocha, tym, co jest dla niego ważne – przyznała.